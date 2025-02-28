الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

"طائرة الزمالك" يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري بعد الفوز على الطلائع

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي بطولة الدوري، بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة الفاصلة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، في إطار منافسات الدور ربع النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-
25- 19
30 - 28 
26- 24

وحرص رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حضور المباراة، وذلك لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري.

يذكر أن، منافسات الدور ربع النهائي لبطولة الدوري أقيمت بنظام "Best Of 3 "، حيث يتأهل الفريق الفائز في مباراتين إلى الدور نصف النهائي.

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، حاتم قنديل مدلكًا، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات.

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