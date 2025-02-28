الجمعة 28 فبراير 2025
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خارج الحدود

تشهد سقوط أمطار، توقعات الطقس في السعودية خلال شهر رمضان

أمطار على الكعبة،
أمطار على الكعبة، فيتو

بالتزامن مع إعلان المملكة العربية السعودية أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، أصدر المركز الوطني للأرصاد ملخصًا عن التوقعات المناخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة 

وأظهرت توقعات المركز الوطني للأرصاد أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة، وهطول أمطار يفوق المعدلات الطبيعية المعتادة.
ومن المتوقع أن تشهد منطقتا مكة والمدينة المنورة ارتفاعا في درجات الحرارة يتجاوز المعدل الطبيعي بنحو درجة مئوية.

سقوط أمطار على مكة والمدينة 

وتجدر الإشارة إلى أن حالة الطقس في مكة والمدينة المنورة ستكون  أكثر دفئًا خلال شهر رمضان مقارنةً بالأعوام السابقة، ما يستوجب اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الزوار والمقيمين من ارتفاع درجات الحرارة.

 

وجاء ضمن توقعات المركز الوطني للأرصاد، أن هناك احتمالية لتسجيل هطولات مطرية تفوق المعدل الطبيعي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتراوح نسبة حدوث الأمطار فوق المتوسط بين 50% و60% على مكة المكرمة والمدينة المنورة.


ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق حالات مطرية غزيرة، على الرغم من أن هذه الحالات قد لا تظهر في النماذج المناخية متوسطة أو طويلة المدى، وإنما يمكن التنبؤ بها عبر التوقعات قصيرة المدى التي يصدرها المركز بشكل دوري.

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السعودية شهر رمضان مكة المدينة المنورة رمضان درجات الحرارة

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