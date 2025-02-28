الجمعة 28 فبراير 2025
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خارج الحدود

من بينها "التراويح"، السعودية تكشف سبب منع بث الصلوات خلال شهر رمضان

صلاة التراويح، فيتو
صلاة التراويح، فيتو

كشف المتحدث باسم وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، عبد الله العنزي، اليوم الجمعة، عن سبب منع تصوير وبث الصلوات خلال شهر رمضان والتي من ضمنها العشاء والتراويح.

 منع تصوير وبث الصلوات خلال شهر رمضان

وقال عبد الله العنزي خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة "الإخبارية": "إن وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد  أصدرت تعليمات بمنع استخدام الكاميرات لتصوير الإمام والمصلين أثناء الصلوات، وعدم نقل أو بث الصلوات في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها، لحماية المنابر الدعوية من الاستغلال".

وأوضح العنزي في حديثه على قناة الإخبارية السعودية، أن هناك لجانا تراقب المساجد ومدى التزام الأئمة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية أفكار الناس وحماية المنابر الدعوية من البث المباشر للقنوات وأيضا الخطب والمحاضرات التوعوية، التي قد تحدث فيها هناك أخطاء، وأن ذلك يأتي مع التزام المملكة بالحفاظ على الإسلام.

صلاة العشاء والتراويح بالسعودية 

وأكد أنه في حال "نشر مثل هذه الصلوات ومقاطع للمحاضرات التوعوية والإرشادية، قد يحدث هناك أخطاء وتنتشر رسائل خاطئة قد تؤثر على المستمعين سواء عن جهل أو خطأ.."، مردفا: "وزارة الشئون الإسلامية حريصة على تنقية المنابر الدعوية وحريصة على ما يطرح على مواقع التواصل الاجتماعي".


وفي وقت سابق أصدرت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هجري، والتي من بينها  تحديد ضوابط تركيب الكاميرات في المساجد، وعدم استخدامها لتصوير الإمام والمصلين في أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.

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