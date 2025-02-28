تنطلق بعد غد، 28 فيلما مجانيا بقصر السينما في ليالي رمضان 2025

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، برنامجا مميزا للجمهور ورواد قصر السينما بجاردن سيتي، طوال شهر رمضان الكريم، ضمن برامج وزارة الثقافة.

برنامج قصر السينما في رمضان

ويتضمن البرنامج المعد بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، باقة متميزة لأحدث وأشهر الأفلام السينمائية المصرية، تنطلق مع ثاني أيام الشهر، وتعرض يوميا في تمام التاسعة مساء.

و تستهل الفعاليات بعرض فيلم "وش في وش"، يليه في اليوم التالي "العميل صفر"، ويعرض يوم 4 رمضان فيلم "فوي فوي فوي"، ويقدم يوم 5 رمضان فيلم "جوازة توكسيك"، فيما يشهد اليوم التالي فيلم "عادل مش عادل".

وتبدأ فعاليات الأسبوع الثاني من الشهر الكريم، مع فيلم "عاشق" يوم 7 رمضان، يليه في اليوم التالي فيلم "شماريخ"، ويعرض يوم 9 رمضان فيلم "رحلة 404"، ويشهد يوم 10 رمضان فيلم "ع الزيرو".

عروض أفلام قصر السينما

كما يقدم القصر يوم 11 رمضان فيلم "مقسوم"، ويوم 12 رمضان فيلم "أنف وثلاث عيون"، بالإضافة إلى فيلم "الملكة" يوم 13 رمضان.

وتبدأ عروض الأسبوع الثالث 14 رمضان، مع فيلم "أنا وابن خالتي"، ويشهد يوم 15 رمضان فيلم "عصابة عظيمة"، ويعرض في اليوم التالي فيلم "الهوى سلطان"، بينما يعرض يوم 17 رمضان فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، يعقبه فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، أما يوم 19 رمضان يشهد فيلم "ع الماشي"، يليه في اليوم التالي فيلم "الحريفة".

وتبدأ فعاليات الأسبوع الأخير بتقديم فيلم "السرب"، يوم 21 رمضان، يليه فيلم "آل شنب" يوم 22 رمضان، ويعرض يوم 23 رمضان فيلم "ولاد رزق 3".

وتتواصل الفعاليات يوم 24 رمضان بتقديم فيلم "إكس مراتي"، يعقبه في اليوم التالي فيلم "الإسكندراني"، ويشهد يوم 26 رمضان فيلم "شقو"، ويقدم يوم 27 رمضان فيلم "أبو نسب"، يليه يوم 28 رمضان فيلم "أهل الكهف"، ويختتم البرنامج يوم 29 رمضان بعرض فيلم "تاني تاني".

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