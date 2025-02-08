تعرف على برنامج عروض أفلام قصر السينما حتى نهاية فبراير

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي ابتداءً من اليوم السبت وحتى نهاية شهر فبراير الجاري، 9 أفلام سينمائية مجانيًّا للجمهور ورواد القصر، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

عروض أفلام قصر السينما

وتتنوع الأفلام المقدمة بين السينما العالمية، الأوروبية، الهندية، الآسيوية، الروسية والعربية، بالإضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال، وتعرض جميعها في الثامنة مساء، ويعقب بعضها عدد من الندوات النقدية، بمشاركة النقاد الدكتور نادر رفاعي، نشوى نبيل، وعصام حلمي.

ففي يوم 10 فبراير يعرض الفيلم العربي "إني راحلة" ضمن نادي الرواية والفيلم، ويصنف دراما - رومانسي، وتدور أحداثه حول قصة حب تنشأ بين البطلة والبطل، ولكن يرفض والدها تزويجها إياه، ويزوجها رغما عنها.

ويعرض في اليوم التالي فيلم الدراما والغموض "The prestige" ضمن نادي السينما العالمية، عن صداقة ساحرين تتحول إلى صراع مأساوي، بعد وفاة زوجة أحدهما في خدعة سحرية لم تتم بنجاح.

ويوم 12 فبراير نشاهد فيلم الدراما "!Dear Comrades" ضمن نادي السينما الروسية، يتناول قصة رئيس اتحاد الطلاب في الجامعة يواجه الكثير من التحديات، ويتوجب عليه أن يواجهها بحكم منصبه.

وفي يوم 17 فبراير يعرض نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي فيلم الأكشن "North by Northwest" عن قصة رجل أعمال تتم مطاردته من قِبل جواسيس أجانب بالخطأ.

ويتجدد اللقاء في اليوم التالي مع نادي السينما العالمية بعرض فيلم الأكشن "The dark Knight" الذي يروي قصة البطل الخارق "باتمان" ومحاربته للشر.

وفي يوم 19 فبراير يعرض نادي السينما الآسيوية فيلم "Farewell my concubine"، ويسرد عددا من القصص المتشابكة بين شخصيتين من فناني أوبرا بكين، في إطار موسيقي استعراضي.

ويشهد يوم 24 فبراير فيلم الرسوم المتحركة

"A bug's life" ضمن نادي سينما التحريك.

فيما يقدم في اليوم التالي فيلم الخيال العلمي"Interstellar" ضمن نادي السينما العالمية، عن مجموعة من المستكشفين يخوضون رحلة طويلة في الفضاء.

وتختتم العروض يوم 26 فبراير بعرض فيلم "Pelle the Conqueror" ضمن نادي السينما الأوروبية، وتدور أحداثه في إطار درامي، حول مهاجرين سويديين، يتجهون إلى الدنمارك بحثًا عن عمل.

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