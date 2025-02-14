الانتهاء من تدريب 150 عاملا بوزارة السياحة والآثار على اللغة الإنجليزية

نظمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني فعالية بمناسبة الانتهاء من تدريب أكثر من 150 من العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها على اللغة الإنجليزية خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى ديسمبر 2024 والذي نظمته الوزارة ممثلة في وحدة تنمية الموارد البشرية والتدريب ورفع الكفاءة بمكتب الوزير بالتعاون مع المجلس وبالتنسيق مع جمعية استكشاف مصر، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار والتي يرتكز أحد محاورها على بناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع السياحة والآثار.

رفع الكفاءة بمكتب وزير السياحة والآثار

وتأتي هذه الفعالية بهدف تعزيز الشراكة والتعاون القائم والمستقبلي بين وزارة السياحة والآثار والمجلس الثقافي البريطاني وبالتنسيق مع جمعية استكشاف مصر من خلال تقديم دورات تدريبية للعاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها لدراسة اللغة الإنجليزية بصفة عامة لاسيما المتخصصة في مجال العمل الأثري.

وقام بتكريم المتدربين وتسليمهم شهادات اجتيازهم البرنامج التدريبي، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير، والدكتور عصام ناجي مدير مكتب القاهرة لجمعية استكشاف مصر، والدكتورة دنيا حسن نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، وإيمان ضياء مديرة إدارة التميز والتدريب بالمجلس الثقافي على المستوى الإقليمي، ومدير مراكز التدريب بالمجلس الثقافي البريطاني في أفريقيا والشرق الأوسط.

خطة وزارة السياحة والآثار لتدريب العاملين

وخلال الفعالية، ألقت يمنى البحار كلمة استهلتها بنقل تحيات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار وتهنئته للمشاركين في هذا البرنامج التدريبي، مشيدة بالتعاون القائم بين المجلس الثقافي البريطاني والوزارة.

كما توجهت بالتهنئة للمشاركين في هذا البرنامج التدريبي على اجتيازهم له بتميز، مؤكدة على أهمية قيامهم بالاستمرار في بذل الجهود لضمان استمرارية عملية تطوير مهاراتهم اللغوية، مثمنة على مدى التزامهم في البرنامج ورغبتهم في تحقيق أقصى استفادة منه مما شجع المدربين على أداء مهامهم التعليمية على أكمل وجه، معربة عن التطلع لاستمرار هذا التعاون المثمر.

وأشارت إلى أن ملف التدريب من الملفات ذات الأولوية بالنسبة للوزارة حيث يمثل أحد محاور استراتيجية الوزارة الحالية، مؤكدة على حرص وزير السياحة والآثار على تقديم أفضل البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة والهيئات التابعة بما يساهم في تنمية مهاراتهم.

وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد، خلال كلمته التي ألقاها بالفعالية، إلى اهتمام الوزارة بتنظيم برامج تدريبية لكافة العاملين بها وبالهيئات التابعة لها، مؤكدًا على أن بناء قدرات العاملين في كافة المجالات لاسيما اللغات يعد خطوة هامة لرفع كفاءة وجودة العمل، لافتًا إلى أن تعلم اللغات أصبح من أهم المهارات لتنمية قدرات العنصر البشري.





تأهيل كافة العاملين على تعلم مختلف اللغات

وأوضح أن الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، تتعاون مع العديد من مراكز ومعاهد اللغات لتأهيل كافة العاملين على تعلم مختلف اللغات، متوجهًا بالشكر للمجلس الثقافي البريطاني على هذا التعاون المثمر متمنيًا للجميع التوفيق، مشيدًا بحرص المشاركين بالتدريب على تحقيق أقصى استفاده منه.

ومن جانبه، ألقى الدكتور أحمد رحيمه كلمة أكد خلالها على أهمية البرامج التدريبية التي تنظمها الوزارة، لافتًا إلى أنه تم التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لتنظيم مجموعة من البرامج التدريبية، معربًا عن أمله في استكمال هذه البرامج خلال الفترة القادمة.

كما أوضح أن هناك تعاون قائم بين الوزارة والمجلس منذ عام 2019، تم خلالها تدريب ما يزيد عن 300 من العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، لافتًا إلى أنه تم اليوم تسليم الشهادات لعدد 115 متدرب.

كما أشار إلى منحة الاقتصاد الإبداعي وصياغة السياسات والتي تم تنفيذها بالتنسيق بين المجلس الثقافي البريطاني ووحدة تنمية الموارد البشرية والتدريب ورفع الكفاءة ووحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير والتي استهدفت تدريب عدد من السادة شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بالوزارة والهيئات التابعة.

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