الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي في دوري السيدات

سيدات الزمالك
سيدات الزمالك

أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، تشكيل فريقه، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها بعد قليل، على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي 

وجاء تشكيل فريق الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع: نورهان عمرو - سمر محمد - علياء عطا الله - ماهيتاب حسني

خط الوسط: سينثيا أونديكشي أكو - شيماء علي - أية إبراهيم - كنزي مجدي - ياتوندي أتنوكي فاچوبي

خط الهجوم: أبيجيل ساكيوا

مقاعد بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلي 

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: "نعمة سيد، ملك زيدان، منة عاطف، ميشلين يني نيكولا، رقية مصطفى، حنين هشام، جميلة الفقي، لوجين ياسر، مها سامي".

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