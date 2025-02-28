الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

فالفيردي يضع أنشيلوتي في ورطة قبل مواجهة بيتيس

فالفيردي
فالفيردي

أعلن المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي غياب الأوروجواني فيديريكو فالفيردي عن مواجهة ريال بيتيس غدا في "الليجا"، لكنه أكد جاهزيته لمواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي اليوم "فيدي ليس مصابًا وهذه ليست راحة مبرمجة، يعاني من آلام بسيطة لم يتعاف منها، إنها مشكلة بسيطة، ليس متاحًا غدًا، لكنه سيكون متاحًا في المباراة التالية".


ولن يشارك في مباراة الغد أيضًا داني سيبايوس الذي يعاني من "إصابة عضلية في الساق اليسرى" ستبعده عن الملاعب شهرين كذلك سيغيب الإنجليزي جود بيلينجهام لتنفيذ عقوبة إيقافه للمباراة الثانية على التوالي عقب طرده في مباراة أوساسونا.

وقال أنشيلوتي إنه ليس "قلقًا" من سبب الغيابات وإنه يشعر بـ"التفاؤل" بسبب ديناميكية فريقه في المباريات الأخيرة.

وعن كيفية حل إشكاليات خط الوسط، علق "ينسى البعض أن كامافينجا لعب نهائي دوري الأبطال منذ فترة ليست بالبعيدة. يمكنه أداء دور الارتكاز ولديه الجودة اللازمة.. ما حدث لسيبايوس مؤسف لأنه كان يقدم مساهمات مثيرة للفريق".

وأضاف "يمكن للوكا مودريتش أيضًا اللعب، إنه من اللاعبين القلائل الذي لم يتعرض لإصابة في هذا الموسم، يتدرب جيدًا وحالته البدنية جيدًا جدًا".

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