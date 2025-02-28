تقنين دفعة جديدة من أراضي توسعات الشروق

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان أسماء دفعة جديدة من المواطنين أصحاب طلبات تقنين أراضيهم بتوسعات مدينة الشروق، وذلك للحضور لمقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التقنين بداية من الأحد المقبل 2 مارس استكمال إجراءات التقنين.

وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة بآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة يتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات لاستكمال إجراءات التقنين المعتمدة طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين.

وجاءت قائمة أسماء المواطنين كالتالي:

كما أعلن المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الجهاز بصدد تتفيد خطة لرفع كفاءة الطرق وزيادة ممرات العبور لذوي الهمم، وعمل مسار خاص للدراجات بالمدينة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان.

وأوضح رئيس الجهاز أن خطة العمل الحالية تستهدف الطرق الرئيسية مثل ( الطريق الغربى - الطريق الأوسط - طريق الشباب - الطريق الشرقى ) وجميع الميادين، مؤكدًا الاهتمام بممرات المشاة أمام المحطات والمدارس والمولات التجارية لذوى الهمم بجميع الطرق، وعمل مسار خاص للدراجات.

وشدد رئيس الجهاز على إدارة الطرق والشركات المنفذة ضرورة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة بالمواصفات والجودة المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

وفي الإطار ذاته، أعلن المهندس بسام محمد فضل، البدء في تنفيذ الطبقة الاسفلتية الرابطة وذلك للطرق الداخلية بمنطقة شارع أحمد عرابي من الطريق الأوسط، منوهًا الي أن هذا المشروع يأتي استجابة لطلبات سكان المدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم وجارٍ العمل على أرصفة المشاة أمام العقارات وحول مناطق الخدمات، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تدخل ضمن مشروع رفع كفاءة الطرق

و أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم وحدات بـ 214 عمارة سكنية للفائزين بمشروع جنة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 2/3/2025، وحتى يوم الخميس 29/5/2025، وفقًا للمواعيد المعلنة من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم العمارات بالمنطقتين 1 و2، أرقام (9 , 10 , 11 , 1 , 2)، يوم الأحد 2/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (12 , 13 , 3 , 5 , 4)، يوم الإثنين 3/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (14 , 15 , 6 , 7)، يوم الثلاثاء 4/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (16 , 17 , 18 , 8 , 9)، يوم الأربعاء 5/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (19 , 20 , 10 , 11)، يوم الخميس 6/3/205، ووحدات العمارات (21 , 22 , 12 , 13)، يوم الأحد 9/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (23 , 24 , 14 , 15 , 16)، يوم الإثنين 10/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (25 , 26 , 17 , 18)، يوم الثلاثاء 11/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (27 , 28 , 19 , 20)، يوم الأربعاء 12/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (29 , 30 , 21 , 22 , 23)، يوم الخميس 13/2/2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.