الأربعاء 26 فبراير 2025
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صحة ومرأة

الصحة تنصح الحوامل والمرضعات باستشارة الطبيب قبل صيام رمضان

موقف الحوامل من صيام
موقف الحوامل من صيام رمضان

وجهت وزارة الصحة نصائح للسيدات المرضعات بضرورة الرجوع للطبيب لمعرفة إذا كانت الحالة الصحية للمرضعة تسمح بالصيام أم لا.

هل يجوز للحامل صيام رمضان؟

كما نصحت أيضا الحوامل بضرورة استشارة طبيب النساء للتأكد من إذا كانت حالتها الصحية تسمح بالصيام ام لا.

من جانبها قالت الدكتورة زهراء أحمد موافى، الباحث المساعد بقسم صحة الطفل بالمركز القومي للبحوث، أن ما لا تدركه معظم السيدات في فترة الحمل هي أن بداخلها إنسان ينمو ويحتاج إلى العناصر الغذائية المختلفة حتى يتمكن من بناء جسمه في مراحل الحمل المختلفة.

وأشارت أنه يجب تقسيم فترة الحمل إلى ثلاث مراحل، وتكون كالآتي:

قالت إن الجنين يتكون في أول ٣ شهور في الحمل من العدم حيث تنقسم الخلايا حتى تصور شكل عام لجسد إنسان، والذي يعني أن الطفل يحتاج إلى كل المكونات الغذائية المختلفة التي ستكون مسؤولة عن بناء تلك الخلية من نشويات ودهون وبروتينات أو الفيتامينات أو المعادن.

وأضافت أنه إذا اختارت الأم صيام فترات طويلة في اليوم كما يحدث خلال شهر رمضان فمن المسلم به أنها لن تستطيع توفير الكمية الكافية من العناصر الغذائية للبناء السليم لهذا الجنين، مؤكدة أنه لا ينصح أبدًا صيام الحامل في الشهور الأولى من الحمل حتى وأن اعتقدت أنه في استطاعتها القيام بذلك.

الفترة الثانية من الحمل

 وأوضحت أن هذه الفترة تكون من الشهر الثالث إلى الشهر السادس والتي يكون فيها الجنين قد وصل إلى المرحلة تكون هيكل مبدأي من الخلايا التي ستكون الجسم، ولا تنتهي احتياجات الخلايا الملحة للعناصر الغذائية من انتهاء الفترة الأولى مع الحمل وهذا لأن الخلايا تزيد في الحجم والعدد وتبدأ كذلك في ممارسة الوظيفة الأساسية التي خلقت من أجلها.

وأكدت أنه إذا لم يحصل الطفل على هذه الاحتياجات قد يؤدي ذلك إلى ولادته أصغر من الحجم الطبيعي أو غير مكتمل النمو وقد تكون المضاعفات أخطر من ذلك بمراحل، ناصحة الأمهات في هذه المرحلة بالأخذ برخصة الإفطار في شهر رمضان حتى لا تضع الجنين في أي موضع خطر.

الفترة الثالثة من الحمل

 

وأشارت  إلى أن الوقت الوحيد الذي من الممكن أن يسمح للحامل بالصيام في هي أخر ثلاث شهور من فترة الحمل وذلك بعد الفحص والتأكيد على قدرتها على تحمله وكذلك حجم الطفل ووزنة وصحته بداخلها، لذلك لا تقرر الأم من نفسها إذا كانت تستطيع الصوم أو لا ولكن يجب أن تأخذ رأي الطبيب الخاص بها.

وشددت على أنه في هذه المرحلة تقوم الأم بالسونار المتكرر حتي وتتأكد من سلامة الطفل بجانب صحتها الشخصية وقدرتها على الصيام لتفادي أي مضاعفات قد تعرضها هي أو جنينها للخطر.

وأطلقت وزارة الصحة هاشتاج رمضان بصحة،وناشدت المواطنين بمتابعة كل ما ينشر على هاشتاج رمضان بصحة للتوعية الصحية في رمضان.

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ووجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها:

- التدخين
- تناول الوجبات غير الصحية
- الأطعمة المليئة بالسكر

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