ابدأ من النهاردة، أطعمة يجب التوقف عنها قبل صيام رمضان

أطعمة يجب التوقف عنها قبل صيام رمضان، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبدأ الكثيرون في تهيئة أنفسهم للصيام، سواء من الناحية النفسية أو الجسدية.



ومن أهم الخطوات التي يجب اتخاذها قبل بدء الصيام هو ضبط النظام الغذائي والتقليل من بعض الأطعمة التي قد تؤثر سلبًا على القدرة على الصيام أو تسبب مشكلات صحية مثل العطش، الجوع الشديد، أو اضطرابات الجهاز الهضمي.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الاستعداد لرمضان يبدأ من النظام الغذائي، لذلك يجب على كل شخص يرغب في صيام مريح أن يبتعد عن الأطعمة الضارة قبل الصيام بيومين على الأقل.



أطعمة يجب التوقف عن تناولها لصيام مريح

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، أهم الأطعمة التي يُفضل التوقف عن تناولها من الآن، مع شرح تأثيراتها السلبية على الجسم خلال ساعات الصيام.



أطعمة توقف عنها الآن



1. الأطعمة المالحة والمخللات

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح مثل المخللات، الرقائق المالحة (الشيبس)، الأجبان المالحة، واللحوم المصنعة (السجق، اللانشون) تسبب احتباس السوائل في الجسم وتزيد من الشعور بالعطش أثناء الصيام. فالملح يسحب الماء من الخلايا، مما يجعل الجسم بحاجة إلى كميات كبيرة من السوائل لتعويض هذا الفقدان. لذا، من الأفضل تقليل استهلاك الملح تدريجيًا قبل الصيام بيومين على الأقل، واستبداله بالتوابل الطبيعية والأعشاب لإضافة النكهة للطعام.

2. المشروبات الغنية بالكافيين

القهوة، الشاي الأسود، المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، وهو مادة مدرة للبول، مما يؤدي إلى فقدان السوائل بسرعة وزيادة الإحساس بالعطش أثناء الصيام. بالإضافة إلى ذلك، التوقف المفاجئ عن الكافيين قد يسبب الصداع، الإرهاق، والتوتر العصبي. لهذا يُفضل تقليل الكافيين تدريجيًا قبل رمضان، واستبداله بالمشروبات العشبية مثل النعناع، الكركديه، أو اليانسون.

3. الحلويات والسكريات المصنعة

رغم أن بعض الأشخاص يعتقدون أن تناول الحلويات قبل رمضان سيمنحهم طاقة كافية للصيام، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تمامًا. الحلويات مثل الكعك، البسكويت، والمعجنات السكرية تتسبب في ارتفاع مفاجئ لمستوى السكر في الدم، مما يؤدي لاحقًا إلى انخفاض حاد وسريع يسبب الجوع والتعب خلال الصيام. لذلك، يُنصح بالابتعاد عن السكريات المصنعة واستبدالها بالفواكه الطازجة أو المجففة بكميات معتدلة، والتي توفر طاقة مستدامة دون التأثير السلبي على مستوى السكر في الدم.

4. الأطعمة المقلية والوجبات السريعة

الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية، الدجاج المقلي، والسمبوسك المشبعة بالزيوت الثقيلة تسبب اضطرابات هضمية وتزيد من الشعور بالامتلاء والانتفاخ. كما أن الدهون غير الصحية في هذه الأطعمة تؤثر على قدرة المعدة على هضم الطعام بسهولة خلال فترة ما قبل الصيام. يُفضل الابتعاد عنها واستبدالها بالأطعمة المشوية أو المطهية بالبخار، والتي تكون أخف على الجهاز الهضمي وتمنح الجسم طاقة أطول.

5. الأطعمة الغنية بالتوابل والبهارات الحارة

الفلفل الحار، الشطة، والبهارات القوية قد تكون لذيذة في بعض الأطباق، لكنها تسبب تهيج المعدة وزيادة الشعور بالحموضة، مما قد يسبب مشكلات أثناء الصيام. كما أن هذه الأطعمة قد تؤدي إلى الشعور بالعطش الشديد بسبب تحفيزها لزيادة إفرازات المعدة. لذلك، من الأفضل التخفيف من استهلاك التوابل الحارة قبل بدء الصيام واستبدالها بتوابل خفيفة مثل الكمون والكزبرة الجافة.

6. المشروبات الغازية والعصائر المعلبة

المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر، والتي ترفع مستوى الأنسولين بسرعة ثم تؤدي إلى انخفاضه بشكل مفاجئ، مما قد يسبب الجوع والتعب أثناء الصيام. كما أن الغازات الموجودة فيها قد تسبب الانتفاخ والغازات في المعدة. أما العصائر المعلبة فهي مليئة بالسكريات المضافة والمواد الحافظة التي تضر بالصحة. لذا، من الأفضل تجنبها قبل رمضان بيومين، واستبدالها بالعصائر الطبيعية الطازجة مثل عصير البرتقال أو الرمان بدون سكر مضاف.

7. اللحوم الحمراء والدسمة

تناول اللحوم الحمراء بكثرة قبل الصيام قد يؤدي إلى الشعور بالثقل في المعدة بسبب صعوبة هضمها، كما أنها قد تسبب الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي. لذلك، يُفضل تقليل تناولها واستبدالها بالبروتينات الأخف مثل الدجاج المشوي أو الأسماك، التي تمد الجسم بالبروتين دون التسبب في مشكلات هضمية.

8. البقوليات الثقيلة على المعدة

رغم أن البقوليات مثل الفول والعدس تعتبر مصادر جيدة للبروتين، إلا أن تناولها بكثرة قبل الصيام قد يسبب الانتفاخ والغازات، مما قد يكون مزعجًا خلال ساعات الصيام الأولى. يُنصح بتناولها بكميات معتدلة قبل رمضان وتجنب تناولها في السحور لتفادي أي مشكلات هضمية.

9. الأطعمة السريعة والمعالجة

الأطعمة الجاهزة والمعلبة تحتوي على مواد حافظة ومواد صناعية تسبب مشكلات هضمية وتؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يزيد من الإحساس بالعطش. كما أنها تفتقر إلى العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها الجسم خلال الصيام. لذا، من الأفضل التوقف عن تناولها قبل رمضان والاعتماد على الأطعمة الطازجة المطهية في المنزل.

10. الألبان كاملة الدسم بكثرة

تناول الحليب كامل الدسم أو الجبن الدسم بكميات كبيرة قد يسبب مشكلات هضمية لبعض الأشخاص، مثل الانتفاخ أو الإسهال، خاصة لمن يعانون من حساسية اللاكتوز. يُفضل تقليل تناول الألبان الثقيلة قبل الصيام واستبدالها بالزبادي أو الحليب قليل الدسم، والذي يساعد على تحسين عملية الهضم.

أطعمة يجب التوقف عنها

نصائح هامة لتهيئة الجسم للصيام



زيادة شرب الماء: يجب تعويض السوائل وتقليل فرص الجفاف أثناء الصيام بشرب كميات كافية من الماء، على الأقل 8 أكواب يوميًا.

تناول الألياف: تساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات الورقية، الحبوب الكاملة، والشوفان في تحسين الهضم وتقليل الشعور بالجوع أثناء الصيام.

تقليل حجم الوجبات: التخفيف من كميات الطعام قبل رمضان يساعد الجسم على التكيف مع الصيام بسهولة دون الشعور بالصدمة بسبب التغيير المفاجئ في النظام الغذائي.

تناول وجبات متوازنة: يجب أن تحتوي الوجبات على البروتين، الكربوهيدرات الصحية، والدهون الصحية لضمان تزويد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها للصيام.

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