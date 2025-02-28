الجمعة 28 فبراير 2025
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حوادث

بتخفيضات 40%.. "الداخلية" تواصل مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر رمضان بمشاركة 3522 منفذا

مبادرة كلنا واحد،
مبادرة كلنا واحد، فيتو

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، بتخفيضات 40%.

بمشاركة 3522 منفذا، الداخلية تواصل مبادرة كلنا واحد حتى نهاية رمضان

وحددت وزارة الداخلية، خريطة المنافذ والأسواق التجارية الكبرى على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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وتم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية للتوسع فى أعداد المنافذ المشاركة لتصل إلى (2354 منفذا وسرادقا وسلسلة تجارية) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل منظومة "أمان" التابعة للوزارة توفير منتجاتها بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال  (1168) منفذ ثابت ومتحرك وسرادق بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة على مستوى الجمهورية.. وذلك كما هو موضح على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ويأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

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