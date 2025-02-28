الجمعة 28 فبراير 2025
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أخبار مصر

طقس أول أسبوع في رمضان، أمطار متوسطة على هذه المناطق

طقس رمضان، فيتو
طقس رمضان، فيتو

 طقس أول أسبوع رمضان، حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية بدءا من الأربعاء المقبل ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

بعد تحسن الطقس، متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد

رياح وشبورة وأمطار، حالة الطقس غدا الجمعة

ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الظواهر الجوية أول أسبوع برمضان

 ويكون هناك شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية وتنشط الرياح على محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة  يوم السبت.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشرقية وشمال الوجه البحرى تمتد إلى السواحل الغربية غدا.

ويكون هناك شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية من يوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة مساء على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على شمال الصعيد والسواحل وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الجمعة، معتدل نهارًا وبارد ليلًا

الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من اليوم

 ويستمر درجات الحرارة اليوم  فى الارتفاع الطفيف بقيم تترواح من 3:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم ، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   12  ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  21

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06  و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 18

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى  21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09  ودرجة الحرارة العظمى 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27

 

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