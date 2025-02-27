الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد تحسن الطقس، متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد

قطار
قطار
ads

توقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية انخفاض معدل تأخيرات القطارات اليوم، بالتزامن مع حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تشهدها البلاد مؤخرا.

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، أكثر من 50 دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 90  دقيقة.

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة

 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 50دقيقة 

أسيوط / أسوان 50 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية للسكك
ads

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الخميس 27 فبراير 2025، كم سجل عيار 21 الآن بعد الانخفاض

بيان من الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتحذير من طقس أول أيام رمضان

تفاصيل القبض على سوزي الأردنية في المطرية بسبب الفيديو المسيء لإحدى الشركات العربية

محمد صلاح يسجل رقما جديدا بالدوري الإنجليزي ويهدد عرش تيري هنري (فيديو)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض البلطي وقشر البياض والجمبري وارتفاع المكرونة

نشكر الله على ترامب، الجلسة الأولى للحكومة الأمريكية تثير جدلًا (فيديو)

منها الفراولة والمانجو والبرتقال، تعرف على سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض الثوم وقلق في الباذنجان والفلفل والخيار قبل رمضان

منوعات

المزيد

نشكر الله على ترامب، الجلسة الأولى للحكومة الأمريكية تثير جدلًا (فيديو)

ظهرت من قبل مع صلاح، من "ملكة الجمال" التي دعمت عمر مرموش (صور)

على طريقة فيلم "نايت آت ذا ميوزيام"، قصة الآثار الراقصة في المتحف المصري الكبير (فيديو)

أزمة في أعداد الماشية، ملك المغرب يدعو المواطنين إلى عدم ذبح أضحية العيد هذا العام

المزيد

خدمات

المزيد

بيان من الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتحذير من طقس أول أيام رمضان

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء في الأسواق

الكندوز يتراجع 24 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية