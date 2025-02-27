الخميس 27 فبراير 2025
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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الجمعة، معتدل نهارًا وبارد ليلًا

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد: الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء، بما في ذلك شمال البلاد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلي متوسط درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة:

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى: 19 

درجة الحرارة الصغرى: 11

 

السواحل الشمالية الغربية:

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

شمال الصعيد:

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 7

 

جنوب الصعيد:

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

ونصحت الهيئة المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال ساعات الليل والصباح الباكر بسبب انخفاض درجات الحرارة، خاصة في المناطق التي تشهد طقسًا شديد البرودة.

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