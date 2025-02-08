السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

كوريا الشمالية ترد على غزل ترامب: أسلحتنا النووية لمواجهة استفزازات الغرب ولن نساوم عليها

رئيس كوريا الشمالية
رئيس كوريا الشمالية وترامب

أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الأسلحة النووية الموجودة لدى جيش البلاد مخصصة لردع التصرفات العدوانية من جانب القوى المعادية، ولا تعتبر موضوعا لأي صفقة أو اتفاق.


وقالت الوكالة في تعليقها: “تكمن مهمة قواتنا المسلحة في التصدي لأية أعمال عدوانية من جانب القوى المعادية التي قد تنتهك سيادة البلاد وأمن الشعب، وتهدد السلام في المنطقة. بلادنا لا تحتاج إلى اعتراف من أي أحد بالنسبة لأسلحتها النووية، التي طبعا لن تكون موضوعا لأي صفقة تعرض التخلي عنها مقابل أي ثمن مهما كان”.

وخلال تعليقها على دعوات لتفكيك البرنامج النووي الكوري الشمالي "بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه"، تجاهلت الوكالة في تعليقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكنها وجهت الانتقاد المرير إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، اللذين “يتجاهلان الواقع وينشران الهراء المثير للاستغراب”.

وأكد التعليق، أن وجود الأسلحة النووية لدى بيونج يانج، يهدف لمواجهة استفزازات الغرب، الذي "يتدخل في شؤون شبه الجزيرة الكورية"، مثل “السارق الوقح”.

ولاحظ التعليق، أن الوضع في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط “هو نتيجة لمكائد الولايات المتحدة والغرب، اللذين يسعيان بكل وقاحة إلى تحقيق مصالحهما الجيوسياسية فقط”.

ويلفت النظر أن تعليق الوكالة الكورية الشمالية، ظهر على خلفية اللقاء بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا. 

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال الرئيس الأمريكي إن إدارته تنوي الحفاظ على العلاقات مع كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونج أون. 

من جانبه، أكد إيشيبا أن الولايات المتحدة واليابان ستسعيان إلى الحد من البرنامج العسكري النووي والقضاء على الرؤوس النووية لكوريا الشمالية.

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