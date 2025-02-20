وزير الخزانة الأمريكي ينتقد زيلينسكي بسبب تصريحاته في مؤتمر ميونيخ

علق وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، على تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر ميونخ للأمن.

وزير الخزانة الأمريكي يهاجم زيلينسكي

واعتبر وزير الخزانة الأمريكي أن العديد من تصريحات فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ الأمني ​​"غير لائقة".

تصريحات زيلينسكي خلال مؤتمر ميونخ للأمن

وقال الوزير في مقابلة مع وكالة "بلومبرج": "أعتقد أن العديد من تصريحاته في ميونيخ لم تكن لائقة. لقد أخبرني في ميونيخ أنه سيوقع اتفاقا بشأن حصول واشنطن على المعادن، لكنه لم يفعل".



وفي 15 فبراير، تحدث زيلينسكي عن رفضه التوقيع على اتفاقية بشأن حصول واشنطن على الموارد المعدنية في أوكرانيا التي اقترحها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

ووفقا للرئيس الأوكراني، فإن التوقيع على الوثيقة المقترحة "ليس في مصلحة أوكرانيا ذات السيادة".

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