رئيس أكاديمية الفنون تفتتح معرض "رمضان جوه البرواز" (صور)

افتتحت الدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون، ملتقى عيون الدولى للفنون التشكيلية والذى يقام تحت عنوان “رمضان جوه البرواز” وذلك بقاعة مختار عبد الجواد.

معرض رمضان جوه البرواز

ويعبر كل فنان مشارك في المعرض من خلال عمله الفنى عن مشهد من ليالى رمضان الكريم داخل برواز او إطار فنى.

رئيس أكاديمية الفنون

و اعربت “جبارة” عن سعادتها بحالة النشاط الفنى الذى تمر به قاعة مختار عبد الجواد تحت اشراف الدكتور عمرو الاشرف، مؤكدة ان اجندة أكاديمية الفنون مليئة بالنشاطات والفعاليات الفنية الخاصة بشهر رمضان المبارك.

ملتقى عيون الدولى للفنون التشكيلية

وقال الفنان مصطفى العسكرى رئيس ملتقى عيون الدولى للفنون التشكيلية ان شهر رمضان الفضيل يعد مادة ثريه بمظاهر الاحتفال وبه العديد من المشاهد التى تثير ابداع الفنان التشكيلى وتجبره ان يسجلها بفرشاته.

جدير بالذكر ان المعرض يشارك به نخبه متميزة من الفنانين المصريين بالاضافة الى دارسين ومواهب من مختلف الاعمار كما ان المعرض يضم اكثر من 50 عمل فنى لفنانين من مختلف الدول العربية والاجنبية.

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