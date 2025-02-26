جامعة بنها، تعديل الجداول الدراسية خلال شهر رمضان

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه مساء اليوم برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسادة أعضاء مجلس الجامعة.

رئيس جامعة بنها، دعم جميع الطلاب المتميزين

أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، بالطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة في المسابقات الرياضية المختلفة والذي تأتي انعكاسا للاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة بالأنشطة الطلابية بكل صورها وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم، ودعم جميع الطلاب المتميزين والموهوبين فى مختلف المجالات والأنشطة الطلابية، سعيًا لتخريج كوادر شبابية قادرة علي تحقيق أهدافها.

تأهيل الطلاب لسوق العمل



وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن مركز التطوير المهني بالجامعة يقدم العديد من الفرص للطلاب والخريجين للتأهيل لسوق العمل، مؤكدا علي دوره في تنظيم دورات وفعاليات وورش عمل متنوعة لخدمة الطلاب والخريجين لدعم الطلاب والخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل للإسهام في فتح مسارات مهنية لهم، حرصا من الجامعة على تنمية قدرات الطلاب وربط التعليم بمتطلبات سوق العمل.

وأعرب " الجيزاوي " عن سعادته بإشادة المجلس الاعلى للجامعات بتجربة جامعة بنها في تأسيس شركة بداية التى تستهدف تسويق مخرجات البحث العلمي وربطه بالصناعة، والقيام بأعمال الاستشارات والتصميمات والإدارة في مجال الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، وذلك وفقا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا ، كخطوة فعالة لتحقيق إحدى أهداف الدولة في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال الجلسة أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي موافقة مجلس الجامعة علي اعتماد اللائحة الأساسية لجامعة بنها الأهلية.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بتعديل جدول الجداول الدراسية خلال شهر رمضان الكريم بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للترم الثاني من العام الجامعي الحالي وذلك في إطار حرص الجامعة علي تضافر الجهود من أجل توفير البيئة الدراسية المناسبة للطلاب مما ينعكس ايجابيًا على مستواهم العلمي والأكاديمي.

جامعة بنها،عمداء الكليات باستخدام الكتاب الالكترونى بالجامعة

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها علي عمداء الكليات باستخدام الكتاب الالكترونى بالجامعة كمصدر وحيد لاتاحة المحتوى العلمي للطلاب وفقا للقواعد التي نظمها مجلس الجامعة باعتباره أحد العناصر الرئيسية للعملية التعليمية حيث أنه يوفر مرونة كبيرة فى الإتاحة للطلاب فى أى وقت ومن أى مكان، مما يساعد فى توفير الوقت والجهد للطالب، كما أنه يدعم أنماط التعلم المختلفة من خلال استخدام الوسائط المتعددة، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة وتعزيز جودة التعليم، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.

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