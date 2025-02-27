الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات واقعة إشعال سيدة النيران بالسيدة زينب

سيدة تحاول إحراق
سيدة تحاول إحراق نفسها والأمن يحقق بالقاهرة، فيتو

شكل فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات واقعة إشعال سيدة النيران بنفسها بشارع يعقوب المتفرع من شارع خيرت بدائرة قسم شرطة السيدة زينب التابعة لمديرية أمن القاهرة.

من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات حول تحديد هويتها والتوصل لأسرتها واستجوابهم ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالحادث للوقوف على الأسباب الذي دفع السيدة لمحاولة الانتحار خرقًا بعد سكب بنزين على نفسها وسط صراخها.

ساعات من استقبال شهر رمضان الكريم، حاولت سيدة الانتحار حرقًا بإشعال  النيران في جسدها وسط الشارع.

 تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب إخطارًا من الخدمات الأمنية بمحاولة سيدة الانتحار بشارع يعقوب المتفرع من شارع خيرت.

التحريات الأولية بينت أن المارة فوجئوا بسيدة سكبت مادة سريعة الاشتعال على جسدها "بنزين" ثم أضرمت النار في نفسها مرددة عبارة "تعبت من الدنيا واللي فيها.

ليفاجآ بها المارة الذين أسرعوا لإنقاذها بطفايات حريق وبطاطين ونقلوها -على قيد الحياة- إلى مستشفى قصر العيني للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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البحث الجنائي أمن القاهرة قسم شرطة السيدة زينب شهر رمضان الكريم

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