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رياضة

وائل القباني: أعتذر لـ ناصر منسي، وتغييرات بيسيرو أمام زد رائعة لكنها تأخرت

ناصر منسي، فيتو
ناصر منسي، فيتو

تحدث وائل القباني نجم فريق الزمالك السابق، عن تعادل الزمالك ضد زد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال وائل القباني في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "بيسيرو قدم مباراة تكتيكية ممتازة وطريقته تحتاج إلى وقت حتى ينسجم اللاعبين، هو يحتاج إلى وجود حل في مشاكل الزمالك الدفاعية في الكرات الثابتة".

وأضاف نجم الزمالك السابق:"أعتذر لناصر منسي وأثبت أنه الأجدر لقيادة هجوم الزمالك وهو لاعب مجتهد وطور نفسه، والآن هو أفضل من سيف الجزيري".

واختتم حديثه قائلًا: "تغييرات بيسيرو كانت رائعة لكنها تأخرت، الزمالك كان يستحق الفوز أمام زد، وصلاح مصدق لاعب جيد وكذلك الجفالي ولكنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت".

 

الزمالك يتعادل مع زد

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

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