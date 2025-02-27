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رياضة

رضا عبد العال: بيسيرو يتحمل مسؤولية تعادل الزمالك أمام زد

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

علق رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على تعادل الزمالك أمام زد بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر فضائية "TeN": البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك يتحمل مسؤولية تعادل الفريق أمام زد بسبب الدفع بثلاثة لاعبين في مركز قلب الدفاع، وهو أمر غير مبرر، حيث كان لابد أن يغير الطريقة التي لعب أمام الأهلي، ويزيد من العناصر الهجومية.

وأضاف: جوزيه بيسيرو تأخر في الدفع بالثنائي ناصر ماهر والمغربي أحمد الجفالي، حيث كان لا بد أن يدفع بهما مبكرًا لزيادة الخطورة الهجومية للزمالك، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

 

الزمالك يتعادل مع زد

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

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