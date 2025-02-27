أحمد بلال: أنا حزين على حال الزمالك

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أنه حزين على حال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب نتائج الفريق في الفترة الحالية.



وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "الأهلي أفضل بكثير من الزمالك، والجماهير البيضاء سعيده بالتعادل مع الأهلي".



وتابع: "الأهلي خسر نقطتين أمام الزمالك، وكان الأهلي قادر على قادر على الخروج من المباراة وهو فائز بشكل مستريح، وفي حالى تدخل كولر بالتغييرات كان سيتطيع نهاية المباراة بنتيجة 1-0 وجمهور الزمالك مكنش هيزعل بنتيجة، وجمهور الأهلي كان سيكون غاضب".



وشدد: "أنا حزين على حال الزمالك، والكرة بدون أهلي وزمالك ليست كرة، ومشكلة الفريق في جمهوره ومتابعيه ولاعبيه القدامى، والفريق صرف أكثر من 400 مليون على الصفقات".

الزمالك يتعادل مع زد

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

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