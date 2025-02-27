الحكومة توضح المستهدفين من دعم البطاقات التموينية في رمضان

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تعتمد في الأساس على دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة، علاوة على خدمات أساسية للمواطنين من محدودي الدخل.

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن جزءًا من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة سيتم تطبيقه خلال شهر رمضان، والجزء الآخر سيتم تطبيقه في بداية العام المالي المقبل.

دعم 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين

وتابع متحدث الحكومة: "ندعم حاليًّا 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين، من خلال دفع 125 للأسرة في حال وجود طفل واحد، ودفع 250 جنيهًا في حالة وجود طفلين، ونفس المبلغ يتم دفعه مرة أخرى خلال عيد الفطر المبارك".

زيادة معاش تكافل وكرامة

وواصل: "سيكون هناك 300 جنيه يدفع لأسر تكافل وكرامة خلال شهر رمضان والذي يصل عددهم 5.2 مليون أسرة أو مستفيد، علاوة على زيادة معاشات أسر تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل وهي زيادة دائمة.

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