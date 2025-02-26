الأربعاء 26 فبراير 2025
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أخبار مصر

وفقا للدرجات، وزير المالية يكشف حجم الزيادة في مرتبات موظفي الحكومة

وزير المالية يعلن
وزير المالية يعلن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، فيتو
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حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرتبات والمعاشات وأجور العاملين في القطاع العام ستشهد زيادة في يوليو المقبل، بالإضافة إلى حزمة العلاوات القطعية التي ستضاف على المرتبات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى لتبدأ من 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجات المالية.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي بُث عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح مدبولي أنه تم إقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 7000 جنيه، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل القطاع الخاص.

من جانبه، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك مجموعة من الإجراءات في حزمة الحماية الاجتماعية ستُنفذ بدءًا من شهر رمضان حتى نهاية يونيو.

وأكد أنه تقرر صرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين، حيث ستستفيد 10 ملايين أسرة من هذا الدعم، وهي الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح كجوك أن البطاقة التي تحتوي على فرد واحد ستحصل على 125 جنيهًا كمبلغ إضافي، بينما البطاقة التي تضم فردين ستحصل على 250 جنيهًا كدعم إضافي.

وذكر، أن هذا الدعم سيشمل أول طفلين مسجلين على البطاقات، مع استمرار هذه الإجراء خلال شهر رمضان والعيد، بهدف تقديم مساعدة نقدية للأسر وتوجيه الدعم بشكل ملائم خلال هذه الفترة.

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وزير المالية أحمد كوجك زيادة المرتبات زيادة المعاشات حزمة الحماية الاجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

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