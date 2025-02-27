الخميس 27 فبراير 2025
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سياسة

تحرك برلماني بشأن واقعة وفاة 3 عمال بغزل المحلة

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال يتفقد محطة كهرباء شركة الغزل والنسيج، فيتو

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن واقعة وفاة 3 عمال بغزل المحلة بسبب انفجار غلاية مياه داخل محطتها الكهربائية.

 

واقعة وفاة 3 عمال في غزل المحلة

وأشار النائب، إلى أن الأيام الماضية، شهدت حادث انفجار غلاية مياه داخل المحطة الكهربائية في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مما أدى إلى إصابة 4 من العمال بحروق من الدرجة الثالثة، واستشهاد ثلاثة منهم متأثرين بجراحهم.

الحادث بسبب إهمال تطوير شركة غزل المحلة

وقال النائب: هذه الكارثة ليست حادث عرضي، وإنما نتيجة لإهمال ممتد وسياسات تطوير غير متزنة.

 

قطاع الغزل والنسيج أحد أهم الصناعات الوطنية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قطاع الغزل والنسيج أحد أهم الصناعات الوطنية، والذي شهد استثمارات هائلة خلال السنوات الأخيرة، من بينها افتتاح مصنع "غزل 1" كأكبر مصنع للغزل في العالم، ورغم ذلك، يتم التغاضي عن الأساسيات.

 

وتابع النائب: ما يفاقم من مأساوية الوضع تصريحات رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، الذي أكد أن محطة الكهرباء القديمة كانت ضمن خطة تطوير الشركة.

 

جرس إنذار بشأن تطوير شركات الغزل والنسيج

ولفت النائب إلى أن هذا الحادث جرس إنذار، يكشف فوضى اتخاذ القرار وعدم وضوح معايير التطوير، متسائلا: كيف يتم تجاهل محطة كهرباء متهالكة إلى أن تحصد أرواح الأبرياء؟

 

محاسبة المسئولين عن واقعة وفاة 3 عمال 

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين، وضمان أن يكون التطوير الحقيقي شاملًا لكل ما يضمن أمن وسلامة العاملين.

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غزل المحلة النواب قطاع الأعمال مجلس النواب الحكومة

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