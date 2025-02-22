شركة غزل المحلة توضح حقيقة حريق وإصابة 5 عمال وتكذب الشائعات المتداولة

أكدت شركة غزل المحلة أن الحادث الذي وقع صباح اليوم، محدود وناتج عن انفجار غلاية داخل محطة الشركة، وأسفر عن إصابة أربعة من العاملين، الذين يتلقون حاليًا الرعاية الطبية اللازمة.

ونفت شركة غزل المحلة بشكل قاطع جميع الأخبار المغلوطة التي تشير إلى وقوع انفجار كبير أو خسائر واسعة، وتؤكد أن جميع المنشآت في حالة آمنة ومستقرة، وأن العمل مستمر بشكل طبيعي.

كما تناشد شركة غزل المحلة رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم نشر أخبار غير صحيحة قد تثير الذعر بين العاملين وأسرهم.

وتشددت شركة غزل المحلة أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للشركة بكل شفافية.

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