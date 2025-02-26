وزير قطاع الأعمال يقدم واجب العزاء في وفاة 3 من العاملين بشركة غزل المحلة

قدم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واجب العزاء في وفاة ثلاثة من العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذين وافتهم المنية إثر إصابتهم في حادث خلل خزان مياه مغذي لإحدى الغلايات بمحطة الكهرباء القديمة بالشركة.

تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم اللازم

وأعرب الوزير عن بالغ الحزن والأسى لهذا الحادث الأليم، مقدما خالص التعازي والمواساة لأهالي المتوفين، ومؤكدًا تضامنه الكامل معهم ودعمه لهم في هذا المصاب الجلل، داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم اللازم لأسرهم، مع التأكيد على صرف التعويضات المستحقة لهم.

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