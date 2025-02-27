الخميس 27 فبراير 2025
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التصريح بدفن جثمان سيدة وإصابة زوجها وطفلتها في حادث تصادم بالغربية

التصريح بدفن جثمان
التصريح بدفن جثمان سيدة وإصابة زوجها وطفلتها في حادث تصادم

صرحت نيابة المحلة دفن جثمان ربة منزل توفيت بالطريق الدائري "طنطا – المحلة"، بنطاق قرية عياش التابعة لمركز المحلة الكبرى إثر حادث تصادم مأساوي أسفر أيضًا عن إصابة زوجها وطفلتها بإصابات متفرقة وذلك إثر اصطدام ميكروباص بدراجة بخارية “فسبا” كانوا يستقلونها.

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تلقى اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة يفيد ببلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري المحلة طنطا أمام قرية عياش. 
 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وكشفت المعاينة الأولية عن اصطدام ميكروباص بدراجة بخارية كان على متنها شاب وزوجته وطفلتهما، مما أدى إلى وفاة السيدة وتُدعى "نجوى. ع"، بينما أصيب زوجها "حمادة. ال" بكدمات وسحجات متفرقة، وأصيبت طفلتهما بجروح طفيفة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما يخضع المصابان للعلاج اللازم لهم.

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