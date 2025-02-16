الأحد 16 فبراير 2025
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ارتفاع أسعار البرتقال والموز وانخفاض مرتقب للفراولة.. ننشر أسعار الفاكهة في سوق الساحل بمصر القديمة.. والتجار تستعد لتلبية الطلب المتزايد مع اقتراب شهر رمضان (فيديو وصور))

برتقال عصير ارض سمراء
برتقال عصير ارض سمراء اجود انواع البرتقال الصيفي

يشهد سوق الفاكهة في الساحل بمصر القديمة، إقبالا كبيرا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كما يهتم الكثير من المواطنين معرفة الأسعار التي تختلف من منطقة إلى أخرى متأثرة بعدة عوامل.

قامت فيتو بجولة في سوق الساحل بمصر القديمة، وأجرت حوار مع  المعلم عوض محمد لمعرفة الاستعدادات التي تتم في السوق  لتلبية الطلب المتزايد على الفواكه، سواء للعصائر الطبيعية أو تناوله خلال وجبتي الإفطار والسحور. 

ورغم حالة الاستقرار النسبي، إلا أن السوق سجل ارتفاعًا في أسعار بعض الفواكه الأساسية، بينما بدأت بعض الأصناف الأخرى في التراجع التدريجي، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام القادمة.

ارتفاع أسعار البرتقال والموز والجوافة

تأتي الحمضيات في مقدمة الفواكه التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار، حيث ارتفع سعر برتقال أبو سرة واليوسفي بسبب زيادة الطلب عليهما في هذه الفترة، إذ يعتبران عنصرًا أساسيًا في العصائر الطبيعية التي يفضلها الصائمون. كما شهد الليمون البلدي زيادة ملحوظة، نظرًا لاستخدامه في تتبيل الأطعمة والمشروبات الرمضانية.

أما الموز والجوافة، فارتفعت أسعارهما أيضًا بفعل تزايد الإقبال عليهما، خاصة أن الموز يعد من الفواكه المحببة للأطفال خلال الشهر الكريم، بينما تدخل الجوافة في صناعة العصائر التي تساعد في ترطيب الجسم بعد الصيام.

انخفاض الفراولة والكنتالوب والبرتقال الصيفي

في المقابل، بدأت أسعار الفراولة في الانخفاض التدريجي، ومن المتوقع أن تشهد تراجعًا أكبر خلال الأيام القادمة مع وفرة الإنتاج. كما انخفض سعر الكنتالوب، والذي يعد خيارًا مفضلًا لتحضير العصائر المنعشة في رمضان، إضافة إلى البرتقال الصيفي الذي سجل تراجعًا مع دخول الموسم الجديد وزيادة المعروض.

الأسعار في سوق الساحل

فيما يلي قائمة بأسعار الفاكهة في سوق الساحل بالجملة والقطاعي:

الصنفالسعر بالجملة (جنيه/كجم)
موز درجة ثانية20
موز درجة أولى24
رمان24
برتقال أبو سرة20
البرتقال الصيفي9 - 15
برتقال أرض سمراء15 - 17
يوسفي20
ليمون إضاليا6
جوافة16 - 18
تفاح55
فراولة24
كنتالوب13
كاكا27
كابوتشا6

التوقعات خلال شهر رمضان

  • أسعار الموز والحمضيات (برتقال أبو سرة، يوسفي، ليمون) قد تبقى مرتفعة نظرًا لتصدير معظمها وموسمها اقترب من الانتهاء.
  • الفراولة والكنتالوب ستواصل انخفاضها التدريجي مع زيادة الكميات المتوفرة خصوصا وان موسمها لازال يبدا.
  • الجوافة والتفاح قد تشهد استقرارًا نسبيًا، لكن مع احتمالات ارتفاع طفيف مع ازدياد الطلب في النصف الأول من رمضان.

يستعد تجار سوق الساحل بمشتل المعلم عوض محمد لضمان توفر الفاكهة بكميات كبيرة، مما قد يساعد على استقرار الأسعار رغم زيادة الطلب، بينما يترقب المستهلكون انخفاض أسعار بعض الفواكه مع تقدم الموسم.

 

استعدادات التجار لتلبية الطلب

اكد عوض محمد على توفير كميات كبيرة من الفواكه لضمان استقرار المعروض خلال شهر رمضان، مشيرا أن الأسعار قد تشهد تفاوتًا بين المحافظات وفقًا لحجم الطلب ومدى توافر المحاصيل في الأسواق المحلية.

بينما تستعد العائلات المصرية لاستقبال شهر رمضان بمشترياتها من الفواكه الطازجة، تبقى أسعار السوق خاضعة للعرض والطلب، مع توقعات بانخفاض أسعار بعض الفواكه خلال الأيام المقبلة، مما يمنح المستهلكين فرصة جيدة للحصول على خيارات متنوعة بأسعار مناسبة.

 

 

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