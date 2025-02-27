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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة بولونيا ضد ميلان في الدوري الإيطالي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

يحل فريق ميلان ضيفا على نظيره بولونيا، مساء اليوم الخميس، على ملعب ريناتو دال آرا، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تشكيل ميلان أمام بولونيا 

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: أليكس خيميني، مالك ثياو، ستراهينيا بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: يونس موسى، يوسف فوفانا، جواو فيليكس، تيجاني ريجنديرز.

خط الهجوم: رفائيل لياو، سانتياجو خيمينيز.

تشكيل بولونيا ضد ميلان

حراسة المرمى: لوكاس سكوروبسكي.

خط الدفاع: لورينزو دي سيلفيستري، سام بوكيما، نيكولو كاسالي، خوان ميراندا.

خط الوسط: ريمو فريلير، لويس فيرجسون، بنيامين دومينجيز، جيوفاني فابيان.

خط الهجوم: دان ندوي، سانتياجو كاسترو.

 

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ميلان بولونيا الدوري الإيطالي فريق ميلان

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