بند مفاجئ يمنح ريال مدريد أفضلية التعاقد مع نجم ميلان

يعيش نادي ميلان موسمًا غير اعتيادي، بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا على يد فينورد، لكن وسط العثرات، برز اسم الإسباني الشاب أليكس خيمينيز مواليد ليجانيس عام 2005 كأحد الإيجابيات المضيئة.

وصل خيمينيز إلى ميلان معارًا من ريال مدريد في 2023، وسرعان ما أثبت جدارته، ما دفع الروسونيري لدفع 5 ملايين يورو لضمه بشكل نهائي في الصيف الماضي.

وظهر لأول مرة تحت قيادة ستيفانو بيولي بعمر 18 عامًا و7 أشهر و30 يومًا، ثم واصل تألقه مع باولو فونسيكا ولاحقًا مع سيرجيو كونسيساو.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد يراقب تطور خيمينيز عن كثب، ويمتلك خيارين لإعادة شرائه وهم 9 ملايين يورو في صيف 2025، وأيضًا 12 مليون يورو في صيف 2026.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن توقيت عودته قد يعتمد على تحركات النادي الملكي في السوق، لا سيما فيما يتعلق بمستقبل داني كارفاخال وإمكانية ضم ألكسندر أرنولد.

وأكدت صحيفة ماركا، أن ريال مدريد يفضل أن يواصل أليكس تطوره في ميلان، لكنه لن يستبعد تسريع عودته إذا ظهرت الظروف المناسبة.

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