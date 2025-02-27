أجرى ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، زيارة إلى مطعم "دارجيلنج إكسبريس" الهندي في لندن؛ للمشاركة في الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

الملك تشارلز وكاميلا يساعدان في الاستعدادات لرمضان

ولاقت هذه الزيارة اهتمامًا كبيرًا، حيث ساعد الزوجان الملكيان في تعبئة التمور وصناديق البرياني، التي سيتم التبرع بها للمحتاجين في الشهر الكريم.

والمطعم تملكه الطاهية البريطانية الهندية أسماء خان، الذي شهد حضور الملك والملكة وهما يتفاعلان مع الموظفين ويلتقيان مجموعة من النساء المسلمات.

كما شارك الزوجان في تعبئة التمور، التي تُعد تقليديًا أول طعام يفطر عليه الصائمون عند غروب الشمس.

ونُشرت مقاطع فيديو على حسابات العائلة المالكة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر الملك تشارلز والملكة كاميلا وهما يستخدمان ملقطًا صغيرًا لتعبئة التمور في أكياس ورقية.

في لفتة رائعة.. جلالة الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا يشاركان في تجهيز التمور للصائمين في شهر رمضان والتي سترسل إلى مستشفيات بريطانيا لإفطار المرضى المسلمين 👏🇬🇧 pic.twitter.com/jI8JpW8fdE — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) February 27, 2025

وقالت الطاهية أسماء خان مازحة: "لم أكن أدرك أن الملك سيكون بهذه السرعة. أنت تعبئ التمور أسرع مما يمكنني إغلاقها"، ما دفع الملكة كاميلا والمجتمع المحيط إلى الضحك.

وفي تعليق نشرته العائلة المالكة، تم التأكيد على أهمية شهر رمضان بالنسبة للمسلمين، إذ يزداد التركيز الروحي رغم استمرار الحياة اليومية بشكل طبيعي.

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