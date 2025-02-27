محافظ القاهرة يستعرض إنجازات العاصمة خلال الـ 11 عاما الماضية

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أن القاهرة كانت أكثر المحافظات حظًا من مشروعات التطوير خلال سنوات قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث بلغ إجمالي المشروعات خلال الـ١١ سنة الماضية ٨١٥٨ مشروع بتكلفة ٢٧٢٦.٤٦٧ مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات المنفذة ٥٤٥٦ مشروع بتكلفة ٦٧٢.٤٤٣ مليار جنيه، أما المشروعات الجاري تنفيذها فتبلغ ٢٧٠٢ مشروع بتكلفة ٢٠٥٤.٠٢٤ مليار جنيه.

جاء ذلك خلال استعراض محافظ القاهرة ما تحقق من إنجازات على أرض محافظة القاهرة خلال ال١١ سنة الماضية خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الثانية للنسخة الرابعة لمؤتمر جريدة الجمهورية «11 عامًا من الكفاح والعمل.. السيسي.. بناء وطن".

وأكد محافظ القاهرة أن ما حدث من تطوير في محافظة القاهرة خلال الـ ١١ سنة الماضية كان وراءه رؤية حكيمة من القيادة السياسية وهو ما أسهم في التغيير غير المسبوق الذي حدث في العاصمة.

وأضاف د. إبراهيم صابر أن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال عام المالى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ( ٥٠٣ ) مشاريع بقيمة ٢.٨٥٣ مليار جنيه.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة شهدت طفرة كبرى في مجال الطرق والنقل والمحاور والتي لولاها لتحولت القاهرة إلى جراج كبير ولوصلت سرعة حركة السيارات إلى صفر في عدة مناطق.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن إحدى الدراسات التى أجراها البنك الدولي أشارت إلى أن الازدحام المروري كان سببًا فى أن تخسر مدن القاهرة الكبرى ما يقارب 50 مليار جنيه سنويًا بالإضافة إلي زيادة استهلاك الوقود وتلوث البيئة وتعطل ساعات العمل وضعف فرص جذب الاستثمار.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم خلال الـ ١١ سنة الماضية الانتهاء من تنفيذ ٤٦٤ مشروعًا في قطاع الطرق والمحاور بتكلفة ١٢٤ مليار جنيه من بينها إنشاء أكثر من ١٠ محاور كإبراهيم العرابي، وشينزو آبي، وحسب الله الكفراوي، وجوزيف تيتو، والعصار، وياسر رزق، وطه حسين، وجيهان السادات، بالإضافة إلي تنفيذ أكثر من ٧٠ كوبري سيارات، و٦٠ كوبري مشاة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات أسهمت في تيسير الحركة المرورية واختصار زمن الرحلات، وربط شرق القاهرة بجنوبها، وربطها بالعاصمة الإدارية والمحافظات المجاورة.

كما استعرض محافظ القاهرة خلال المؤتمر تجربة القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها، حيث كان يوجد بالعاصمة ١١٢ منطقة عشوائية ما بين مناطق خطرة، ومناطق مخططة، وغير مخططة، حيث قدمت الدولة نموذجًا مميزًا في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات في كل من الأسمرات ١، والأسمرات ٢، وأهالينا ١، وأهالينا ٢، والمحروسة ١، والمحروسة ٢، والخيالة، ومعًا.

كما تم نقل حوالي ٢٢٠ ألف نسمة بعدد ٤٣ ألف اسرة إلى وحدات سكنية حضارية ومؤثثة بالكامل.

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الى أن العاصمة تحتاج سنويا لبناء من ٢٠: ٣٠ مدرسة لاستيعاب الطلاب الذين يتخطى عددهم ٢ مليون طالب مضيفًا انه تم التغلب على مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية، حيث تم الوصول بكثافة الفصل إلى ٤١ طالبًا، بعد أن كانت الكثافة الطلابية فيما مضى تبلغ ٧٠ طالبًا فى الفصل.

وفي مجال الصحة بلغ عدد المشروعات داخل العاصمة حوالي ٣٦٠ مشروعا ما بين مستشفيات ومراكز صحية بتكلفة بلغت ٥.٢٣٩ مليار جنيه.

وبالنسبة لمشروعات الشباب والرياضة فقد تم الانتهاء من ٨٣ مشروع بتكلفة بلغت ٥.١٤٠ مليار جنيه.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يجرى حاليا إعادة تخطيط عدة مناطق بالقاهرة لإعادتها إلى رونقها القديم مثل أعمال التطوير الجارية بمنطقة السيدة عائشة حيث سيتم تفكيك كوبري السيدة عائشة المعروف بكوبري الموت لكثرة الحوادث التي يتسبب فيها والتي وصلت خلال العام الماضي إلى ١٥ حادثة راح ضحيتها عدة مواطنين، مع إيجاد بديل له للحفاظ علي السيولة المرورية، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالقلعة لتحويلها إلى ممشى سياحي يربط منطقة القلعة بمنطقة السلطان حسن وميدان السيدة عائشة لتصبح هذه المنطقة مزار سياحى ومتحف مفتوح.

وأوضح محافظ القاهرة أن أعمال التطوير التي تستلزم إزالة بعض المناطق يتم تعويض المواطنين بالشكل المرضي لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمنحهم كافة البدائل والتعويضات المرضية سواء وحدة بديلة أول تعويض مادى عادل.

وأضاف محافظ القاهرة أنه جاري العمل حاليًا في المرحلة الثالثة من أعمال تطوير القاهرة الخديوية في المنطقة من ميدان التحرير إلى ميدان طلعت حرب، مضيفًا أن الدولة بذلت جهود كبير لاستعادة المظاهر الاثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي، وتعزيز الأهمية السياحية لها.

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عن طريق الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة، وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة أن هناك خطة لتطوير منطقة ميدان رمسيس تقوم به الشركة الوطنية للطرق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعمل جراج مجمع لاستيعاب المواقف العشوائية بالمنطقة، وإعادة تخطيط الميدان بطريقة حضارية، مؤكدًا الدولة تعمل على إعادة القاهرة كعاصمة للثقافة والتاريخ.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تمتلك أسطولًا لهيئة النقل العام قوامه حوالى ٣٠٠٠ أتوبيس منها عدد يعمل بالكهرباء وجار تحويل ٢٠٠٠ أتوبيس يعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعى على مراحل حفاظًا على البيئة.

وأضاف محافظ القاهرة أن منظومة النظافة بالعاصمة شهدت طفرة كبيرة حيث تم إشراك القطاع الخاص فيها بدخول شركتين تعملان بالمنطقتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى باقى مناطق العاصمة، والتى أحدثت تحسن ملحوظ فى مستوى النظافة.

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