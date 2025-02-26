محافظ القاهرة يشدد على تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال في رمضان

وجه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة رؤساء الأحياء، وهيئة النظافة، والأجهزة المعنية بالمحافظة بالمتابعة الدورية للحالة الفنية لكافة المعدات والآليات الهندسية الموجودة لديها، وعمل الصيانة والمراجعة الدورية لجاهزيتها للتعامل مع الأزمات والطوارئ، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تمتلك ما يقارب ٦٨٢٢ معدة، ومركبة وسيارات نقل ثقيل ولوادر وسيارات للإنقاذ السريع موزعة على هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، والشركات العاملة في النظافة، والأحياء، وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة النقل العام، والإسعاف، والحماية المدنية، وشركة الغاز.

تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال فى رمضان

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة، والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري مديريات الخدمات، وعدد من قيادات المحافظة.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة، كما طالب بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة مواعيد فتح وغلق المحال خلال شهر رمضان طبقًا للمواعيد التى أعنت عنها وزيرة التنمية المحلية.

كما طالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الإستثمارية وسرعة انهاء المشروعات لخدمة المواطنين.

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