الثلاثاء 18 فبراير 2025
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يبحث شكاوى المواطنين ويوصي بالتواجد بالشارع

لقاء المواطنين الدوري
لقاء المواطنين الدوري

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لقاء المواطنين الدوري لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة منهم، وآليات حلها، وذلك بحضور اللواء يحيي الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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وأكد محافظ القاهرة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على  التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وحل مشاكلهم في إطار القانون.

ووجه إبراهيم صابر الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من فحص هذه الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدًا أهمية تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها في إطار القانون، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين هي هدف ومهمة العمل داخل المحافظة.

وأعرب المواطنون خلال اللقاء عن سعادتهم بالاستجابة الفورية لمشاكلهم، وتوجهوا بالشكر لمحافظ القاهرة على اهتمامه وحرصه على لقائهم.
 

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