أهلي 2008 يفوز على سموحة بهدف في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 على ضيفه سموحة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة دوري الجمهورية.

جاء هدف فوز الأهلي في الدقيقة 50 برأسية رائعة من ياسين ياسر بعد متابعته عرضية بلال عطية، ليتصدر «أهلي 2008» بطولة الجمهورية بفارق الأهداف عن إنبي، الذي يواجه الأهلي يوم الأحد المقبل.

تشكيل الأهلي أمام سموحة

وبدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: ياسين ياسر - حسن شريف - عمر كمال - مهند الشامي.

الوسط: عمر أبو غزالة - عبد الرحمن رامي "مانو" - بلال عطية - سيف أحمد - يوسف علاء.

الهجوم: زياد أيوب.

وشارك محمد صبري شندي بدلًا من يوسف علاء، وحسن مصطفى بدلًا من عبد الرحمن رامي "مانو"، ومحمود غالي بدلًا من بلال عطية، وعمر العدوي بدلًا من سيف أحمد، وآدم علاء بدلًا من زياد أيوب.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، وخسارة مباراتين.

وفاز «أهلي 2008» على الجونة 3 - صفر، وعلى فاركو 5 - 1، وعلى وادي دجلة 2 - 0، وتعادل مع سموحة 2 - 2، وفاز عليه 5 - 3 بركلات الترجيح، وخسر أمام إنبي 1 - 2، وفاز على لافيينا 5 - 1، وعلى بتروجت 1 - 0، وعلى القناة 5 - 1، وعلى غزل المحلة 4 - 0، وعلى الاتصالات 4 - 1، وعلى زد 5 - 1، وعلى الإنتاج الحربي 6 - 0، وتعادل مع الإسماعيلي 1 - 1 وفاز عليه 3 - 0 بركلات الترجيح، وفاز على المقاولون العرب 2 - 0، وخسر أمام سيراميكا كليوباترا 1 - 2، وفاز على جزيرة الورد 5 - 0، وعلى مودرن سبورت 2 - 1، وعلى الجونة 8 - 1، وعلى فاركو 2 - 0، وعلى وادي دجلة 5 - 1، وعلى سموحة 1 - 0، مسجلًا 70 هدفًا مقابل 16 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

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