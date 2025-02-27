الخميس 27 فبراير 2025
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رياضة

فرمان جديد من كولر بشأن أشرف بن شرقي بعد تألقه مع الأهلي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

 استقر مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي على الدفع بـ أشرف بن شرقي لاعب الفريق في التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء خلال المواجهة المقبلة أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز.  

وقدم بن شرقي مستويات كبيره مع الأهلي خلال المباراتين الذي شارك بهم رفقة الفريق أمام الزمالك وحرس الحدود، حيث نجح خلالهم في تسجيل هدفين.  

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

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