شعبة الثروة الدواجنة توقع بروتوكولا مع جامعة بنها الأهلية لتدريب الطلاب

وقع الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بروتوكول تعاون مع جامعة بنها الأهلية.

بروتوكول لتعميق التعاون العلمى والتعليم والتدريب والابتكار

وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد أنه تم توقيع الاتفاق فى بادرة لتعميق التعاون العلمى والتعليم والتدريب والابتكار بين الجامعات العلمية والشركات المتخصصة لتطوير الصناعة وتعميق البحث العلمى والاستفادة منه فى المجالات الصناعية.



وأشار إلى أن البروتوكول وقع في حضور الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال.

تدريب الطلاب في المرحلة الجامعية والخريجين

وعن بنود البروتوكول، قال «السيد» إن بنود الاتفاق تشمل تدريب الطلاب في المرحلة الجامعية والخريجين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التأهيل المهنى للطلبة والخريجين مصريين ووافدين، والمشاركة فى المشروعات الطلابية البحثية ذات الاهتمام المشترك.

توفير فرض عمل للخريجين المتميزين

وتابع: فضلًا عن توفير فرض عمل للخريجين المتميزين الذين تم تدريبهم، والتعاون فى إجراء البحوث العلميه المشتركه ذات الطابع العلمى، إلى جانب تبادل الزيارات وتبادل الخبرات والمناقشات العلمية، وإلقاء المحاضرات.

الاستفادة من الإمكانيات العلمية

وأضاف أن الهدف هو الاستفادة من الإمكانيات العلمية المتوفرة لدى كل طرف من أجل التدريب وإجراء البحوث العلمية.

أهمية ربط الطلاب في الجامعات بسوق العمل

وشدد «السيد» على أهمية ربط الطلاب في الجامعات بسوق العمل، وخاصة في صناعة الثروة الداجنة، التي تعد من أهم الصناعات الحيوية، التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ومع تنميتها وتطويرها وتدريب الشباب لاكتساب المهارات والخبرة العملية في بيئة الإنتاج يعزز الاقتصاد الوطني.

إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

وأشار إلى أن تدريب الطلاب والخريجين في المزارع؛ سيوفر لهم تجربة مباشرة لإدارتها وتقليل الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي، وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، خاصة وأن التدريب المسبق يرفع من جاهزية الخريجين للعمل في قطاع الدواجن فور تخرجهم، يمنحهم ميزة تنافسية عند التقدم للوظائف أوإنشاء مشاريعهم الخاصة، كما يفتح المجال أمامهم لاكتشاف فرص ريادة الأعمال في القطاع.

تحفيز الابتكار في إنتاج الدواجن سينعكس على الاقتصاد

وقال إن تحفيز الابتكار في إنتاج الدواجن، سينعكس على الاقتصاد المحلي، فصناعة الثروة الداجنة ليست مجرد قطاع زراعي، بل هي محرك اقتصادي رئيسي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، خلق فرص العمل، دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن توفير فرص عمل واسعة.

صناعة الدواجن توفر ملايين الوظائف

وأضاف أن صناعة الدواجن توفر ملايين الوظائف في عدة مجالات،منها المزارع والإنتاج الحيواني، شركات الأعلاف والتغذية، تصنيع اللقاحات والأدوية البيطرية، النقل والتوزيع والتسويق، أي أنعا تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز التنمية الاقتصادية.

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