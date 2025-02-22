السبت 22 فبراير 2025
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اعتماد لوائح الوحدات والمراكز الاستشارية بجامعة بنها الأهلية

جامعة بنها الاهلية،فيتو
جامعة بنها الاهلية،فيتو

عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، وأعضاء مجلس الأمناء.

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مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية
واستهل " السعيد " الجلسة بتوجيه الشكر باسم مجلس الأمناء للدكتور تامر سمير  رئيس الجامعة، والنواب والقيادات الأكاديمية والإدارية على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية مشيرا الى أن جامعة بنها الأهلية تخطو بخطوات سريعة على كافة المستويات منذ نشأتها، وأصبحت من الجامعات التى تحظى بثقة المجتمع من الطلاب وأولياء الأمور في أدائها وقدراتها التعليمية.
 

وأشاد الدكتور جمال السعيد بالتعاون والتنسيق مع جامعة بنها الحكومية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والإدارية بها، مؤكدا أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء عدد من المشروعات التعليمية المختلفة بالشراكة بين جامعتي بنها الأهلية والحكومية التى تهدف فى النهاية لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.
من ناحية أخرى وافق المجلس على اعتماد تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن العام الأكاديمي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وكذلك اعتماد تعديلات الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية، بالإضافة إلى اعتماد عدد من لوائح الوحدات والمراكز الاستشارية داخل الجامعة.


وأحيط مجلس الأمناء  جامعة بنها الأهلية بما تم اتخاذه من إجراءات لبدء الدراسة بكلية علوم الطاقة ولائحة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ونتائج اجتماعات اللجنة الدائمة المشتركة بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية، والخطة المستقبلية للتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس خلال السنوات الثلاثة القادمة، وكذلك اعتماد توفير عددا من المنح الدراسية لبعض الحالات الاجتماعية للطلاب.


كما أحيط المجلس أيضا بتقرير الخاص بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون الدولية والموقعة بين عدد من الجامعات المرموقة وكذلك الضوابط المنظمة لبرنامج الأستاذ الزائر، بالإضافة الى اللوائح المنظمة للوحدات التابعة لإدارة التدريب والتوظيف وكذلك اللوائح المنظمة للوحدات التابعة لإدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

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