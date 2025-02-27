محافظة الجيزة تستعد لشهر رمضان.. معارض بأسعار مخفضة.. رقابة مكثفة على الأسواق والمطاعم.. وتحسين الخدمات العامة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتزايد استعدادات محافظة الجيزة لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بأفضل جودة، مع التركيز على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وتحسين الخدمات العامة مثل النظافة والإنارة والمرور.

تفاصيل استعدادات محافظة الجيزة لشهر رمضان المبارك

وفي هذا الإطار، عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا تنفيذيًا لمناقشة خطط الأجهزة التنفيذية استعدادًا للشهر الكريم، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة لضمان راحة المواطنين.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال عدة مبادرات تشمل حزم الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% مقارنة بالأسواق التقليدية، ويتم ذلك بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارات التموين والزراعة والداخلية، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة التي تغطي كافة أنحاء المحافظة.

كما أعلن المحافظ عن إقامة 30 معرض "أهلًا رمضان" في مختلف القطاعات لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر المبارك، حيث سيتم طرح السلع الأساسية مثل الأرز، والزيت، والسكر، واللحوم بأسعار مدعمة، مع ضمان استمرار الإمدادات طوال الشهر.

تكثيف الرقابة على الأسواق والمعارض

وأصدر محافظ الجيزة تعليماته لمديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة تواجد المختصين ميدانيًا في معارض "أهلًا رمضان" على مدار اليوم لمراقبة الأسعار والتأكد من التزام العارضين بالأسعار المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد على رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والأجهزة الأمنية لمتابعة الأسواق والمحال التجارية والمخابز، والتأكد من جودة المنتجات الغذائية المعروضة، وضبط أي ممارسات احتكارية أو بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة

وفي إطار تحسين مستوى النظافة، وجه محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بوضع خطة عاجلة تشمل تكثيف ورديات النظافة على مدار اليوم، وخاصة قبل وبعد الإفطار، وتفريغ صناديق القمامة أولًا بأول لضمان عدم تراكم المخلفات، وإجراء الصيانة الدورية لمعدات النظافة لرفع كفاءة العمل وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات.

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة النظافة في جميع الأحياء، لضمان بيئة صحية للمواطنين خلال الشهر الفضيل.

تحسين منظومة الإنارة بمحيط المساجد

ونظرًا لأهمية دور العبادة خلال شهر رمضان، أصدر المهندس عادل النجار تعليمات واضحة تتضمن إيقاف خطة تخفيف الأحمال عن أعمدة الإنارة بمحيط المساجد لضمان إضاءة جيدة للمصلين، ومراجعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة والتأكد من جاهزيتها، ومنع أي إشغالات بمحيط المساجد ودور العبادة لضمان سهولة دخول وخروج المصلين، بالإضافة إلى مراقبة نظافة محيط المساجد على مدار 24 ساعة لضمان راحة المصلين خلال أداء الشعائر الدينية.



القضاء على إشغالات الطرق والتعديات

وفي إطار تحسين السيولة المرورية ومنع التكدسات، شدد محافظ الجيزة على أهمية متابعة الأحياء والمراكز لمنع التعديات على الطريق العام، ورفع إشغالات المقاهي والمحال التي تعيق حركة المارة والمركبات، كما وجه الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان التزام الجميع بالنظام.

خطة مرورية متكاملة لتيسير الحركة خلال رمضان

ونظرًا لزيادة الكثافة المرورية خلال شهر رمضان، خاصة في فترات الذروة قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح، تم وضع مخطط مروري شامل يتضمن نشر الأكمنة واللجان المرورية على مختلف المحاور لضبط المخالفات، ورصد النقاط الساخنة التي تعاني من التكدس والتعامل معها بتوفير حلول بديلة، وتعزيز التعاون بين الأحياء والإدارة العامة لمرور الجيزة لرصد أي مشكلات مرورية جديدة والتدخل الفوري لحلها، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالمسارات البديلة لتقليل الضغط على المحاور الرئيسية.



تكثيف حملات التفتيش على المطاعم والمحال التجارية

وأصدر المحافظ تكليفات بتكثيف حملات التفتيش على المطاعم والمحال التجارية والمخابز السياحية، للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والصحة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

متابعة مستمرة وضمان تنفيذ الخطط بكفاءة

وأكد محافظ الجيزة أن جميع الخطط الموضوعة سيتم متابعتها ميدانيًا على مدار الساعة، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة ودون أي معوقات، مشددا على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لضمان نجاح هذه الجهود وتحقيق الاستفادة القصوى منها خلال شهر رمضان المبارك.

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