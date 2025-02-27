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محافظ الجيزة: انطلاق قافلة دعوية من منطقة الوعظ إلى الواحات البحرية بمناسبة رمضان

اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة
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أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أهمية دور المؤسسات الدينية ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ومناطق الوعظ والإعلام الديني ولجان الفتوى من رصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها ونشر الوعي والإصلاح بين المواطنين. 
 تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله عدد من الأئمة والوعاظ أعضاء القافلة الدعوية الموجهة إلى مركز الواحات البحرية لخدمة أهالي المركز ورفع الوعي المجتمعي وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. 
 

أهمية القوافل الدعوية

وأكد المحافظ اهمية القوافل الدعوية في التعامل مع بعض الظواهر السلبية المنتشرة بالمجتمع والتي يتم رصدها ووضع وتنفيذ خطط عمل دورية للتعامل معها إلى جانب بثّ روح الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع المصري وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي القائم على احترام التعددية الدينية والمذهبية والفكرية. 

وأوضح النجار أن تنظيم مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات والقوافل الدعوية تهدف إلى النزول لأرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم لتنفيذ رؤية القيادة السياسية في القضايا المجتمعية المختلفة وتحقيق مؤشرات أفضل للقضايا السكانية لضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030.

ووجه المحافظ رئيس مركز الواحات البحرية بتقديم الدعم اللازم للقافلة الدعوية وتسهيل مهام عملها لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين. 

ومن جانبه أشار الشيخ أحمد النادي مدير عام منطقة وعظ الجيزة أن أعمال القافلة الدعوية في مركز الواحات البحرية المكونة من ١٠ من أكفأ وعاظ إدارة الوعظ بمنطقة الجيزة الأزهرية سوف تبدأ أعمالها من اليوم وتستمر علي مدار يومين، تطوف المساجد والأماكن العامة ومراكز الشباب لنشر الفكر الأزهري الدعوي الوسطي، والرد على فتاوى المواطنين واستفساراتهم الدينية في كافة شئون حياتهم، موجها الشكر للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تقديمه الدعم اللازم لنجاح فعاليات القافلة.

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