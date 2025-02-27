لسكان محافظة الجيزة، اعرف مواعيد غلق المحال خلال رمضان وإجازة عيد الفطر

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، توجيهاته لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد غلق المحال العامة خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر 2025، وذلك اعتبارًا من السبت 1 مارس 2025 وحتى نهاية إجازة العيد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبموجب قرار الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

مواعيد غلق المحال خلال رمضان وعيد الفطر 2025

ووفقًا للقرار الجديد، ستكون مواعيد الإغلاق على النحو التالي:

المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والبازارات: تغلق يوميًا في الساعة الثانية صباحًا، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020.

الورش داخل الكتل السكنية: تغلق في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والتي تستمر في العمل وفقًا لطبيعة نشاطها.

المطاعم والكافيهات: يُسمح لها بخدمات التيك أواي وخدمة التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق: تشمل محال البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الأفران، محال بيع الفاكهة والخضروات، محال الدواجن، أسواق الجملة، والصيدليات، لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

أهداف تطبيق مواعيد الغلق الجديدة

وأكد محافظ الجيزة أن تطبيق هذه التوقيتات يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر، مع ضمان استمرار الخدمات الأساسية، والحفاظ على الانضباط في الشوارع والأسواق.

كما شدد على ضرورة التزام جميع المحال التجارية والمنشآت بهذه التوقيتات، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستتابع تنفيذ القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان تحقيق الانضباط في العمل التجاري خلال هذه الفترة.

ووجّه المحافظ جميع الجهات التنفيذية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من الالتزام بالتوقيتات المحددة، مع التأكيد على أن القرار يأتي لتحقيق التوازن بين توفير الخدمات للمواطنين والحفاظ على النظام العام خلال هذه الفترة المهمة.

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