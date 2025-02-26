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رياضة

الدوري المصري، الجونة يخطف فوزا غاليا أمام مودرن سبورت

الجونة
الجونة

الدوري المصري، خطف فريق الجونة فوزا غاليا من مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين على إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

مباراة مودرن سبورت والجونة

أحرز الجونة الهدف الأول عن طريق صامويل اوجو في الدقيق 13 وجاء الهدف من  ركنية من الجهة اليسرى نفذها كهربا بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شهدت ارتباك فى دفاعات مودرن وخطأ فادح من جنش يهدي الكرة إلى صامويل الذي لم يجد صعوبة فى تسجيلها في المرمى الفارغ.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 22 لصامويل أوجو من تمريرة سحرية من فيفور أكيم خلف دفاعات مودرن المتقدمة لينفرد بها صامويل ومن ثم يسددها حاول التصدي لها جنش ولكن ذهبت فى المرمى.

وأحرز الهدف الثالث للجونة فافور أكيم في الدقيقة 48

وأحرز هدفي فريق مودرن سبورت أحمد عاطف في الدقيق 71 من تسديدة من نقطة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى ثم الهدف الثاني في الدقيقة 82.

تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة 

وأعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة بالدوري المصري.

وكان  التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد أيمن، محمد دسوقي، محمود رزق، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف، معتز زدام، أحمد كباكا، محمد هلال.

الهجوم: حسام حسن، ايبا.

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيي، وليد علي، أحمد عاطف، عبد الله حافظ، فيجيري، محمد مسعد، محمود شعبان، محمد صبري، غنام محمد.

تشكيل الجونة لمواجهة مودرن سبورت


وكان تشكيل الجونة لمواجهة مودرن سبورت، كما أعلن عنه المدرب علاء عبدالعال، كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد علاء.

- الدفاع: أحمد مجدي - أحمد شوشة - أحمد العش - أليو جاتا.

- الوسط: بلال السيد - حفيظ - نور السيد.

- الهجوم: حسونة - أوجو صامويل - أكيم.

ترتيب مودرن سبورت والجونة 

ويدخل مودرن سبورت اللقاء محتلا  المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

في المقابل يدخل الجونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على سيراميكا بهدفين نظيفين وارتفاع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

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