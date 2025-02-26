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رياضة

أنيس بو جلبان بعد توليه قيادة المصري: أدرك حجم الضغوط جيدا وهكمل ما بدأه علي ماهر

أنيس بو جلبان، فيتو
أنيس بو جلبان، فيتو

في أولى تصريحاته عقب توليه مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أعرب التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن سعادته التامة بتوليه مهام المدير الفني لفريق المصري صاحب التاريخ العريق والجماهير الكبيرة التي يعرف جيدًا ومن خلال درايته التامة بالكرة المصرية مدى عشقها ومؤازرتها الشديدة لفريقها.

 

أنيس بو جلبان: أدرك مدى عشق جماهير بورسعيد لفريقها

وأكد بو جلبان في تصريحات خاصة بالمركز الإعلامي للنادي المصري أنه يدرك تمامًا مدى الضغوطات المرتبطة بتولي مهام الإدارة الفنية لفريق جماهيري بقيمة وحجم النادي المصري، مضيفًا أنه يسعى دائمًا لتحقيق النجاح ومن يسعى لهذا الأمر فعليه تحمل أي تبعات.

 

لن ندخر جهدًا لتحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير

وأشار بو جلبان إلى أنه ومعه جهازه الفني المعاون سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير المصري، مؤكدًا أن النجاح يتحقق بتكاتف الجميع بداية من مجلس إدارة النادي مرورًا بالجهاز الفني واللاعبين وصولًا إلى الجماهير العظيمة.

وأوضح بو جلبان أن الفريق سيخوض تدريباته في بورسعيد متى أتيحت الفرصة لذلك، مؤكدًا أن هذا الأمر سيعطي مزيدًا من الدوافع للاعبين.

 

أشكر علي ماهر على مجهوداته مع الفريق خلال الفترة الماضية

ووجه بوجلبان التحية للكابتن علي ماهر المدير الفني السابق للمصري مؤكدًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا مع الفريق مضيفًا أنه سيسعى إلى استكمال ما بدأه علي ماهر مع الفريق.

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أنيس بوجلبان المصري البورسعيدي علي ماهر

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