سلسلة Reno13 ثورة جديدة تعيد تعريف متعة الألعاب بقدرات غير مسبوقة

مع استمرار تطور دور ألعاب الهاتف المحمول في طرق الترفيه التي يُفضلها أغلب الناس، برزت الألعاب الرياضية الإلكترونية كواحدة من أكثر الاتجاهات رواجًا لدى الجيل الجديد، ومن خلال تجسيد طاقة المستخدمين في جميع أنحاء العالم، تواصل سلسلة Reno التأقلم لتلبية احتياجاتهم المتطورة، ومع سلسلة Reno13، تم تعزيز قدرات الاستمتاع بالألعاب بشكل كبير، مما يجعلها رفيقًا مثاليًا للاعبين الشباب.



الارتقاء بالهاردوير والنظام لتقديم تجربة ألعاب رائعة وسلسة

بالنسبة للمستخدمين الذين يُفضلون الحصول على أفضل تجربة في الألعاب، الأداء السلس هو المفتاح، لكن توفير تجربة ألعاب سلسة بشكل مستمر على الهاتف الذكي ليست مهمة سهلة.

تحقق سلسلة Reno13 ذلك من خلال الجمع بين التطورات في الهاردوير وتصميم يركز على تجربة الألعاب والتحسين الكبير على مستوى النظام لضمان أداء ألعاب مستمر يثق به كل المستخدمين.



وفي جوهر كل تلك التحسينات تأتي شريحة Dimensity 8350، التي تم تطويرها بالشراكة بين OPPO وMediaTek.

توازن هذه الشريحة بين الأداء العالي وكفاءة استهلاك الطاقة، حيث تحقق تحسينًا في أداء وحدة معالجة الرسوميات (GPU) بنسبة تصل إلى 60%، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 55% مقارنة بالجيل السابق.

وتعزز OPPO تقنية AI HyperBoost بالتعاون مع MediaTek على مستوى الشريحة والنظام، مما يساعد على تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات المعالج.

يُعد التحكم في الحرارة عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الأداء العالي، وقد شهدت سلسلة Reno13 ترقيات كبيرة في نظام التبريد.

حيث يتميز Reno13 5G بمنطقة تبريد بتقنية VC (غرفة التبريد بالبخار) أكبر بمرتين مقارنة بالجيل السابق، بمساحة تبلغ 4,619 مم²، يضمن ذلك توزيع الحرارة بشكل أكثر تساويًا وكفاءة، مما يحافظ على استقرار الأداء لفترات طويلة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية OPPO Frame Partition على تحسين مسارات توصيل الحرارة داخل الجهاز، مما يقلل من ملامسة اليد للمناطق الدافئة أثناء اللعب.

لتجنب التأخير ومشاكل الاتصال الناتجة عن وضعية الإمساك بالهاتف، يتميز Reno13 5G بتصميم هوائي محيطي بزاوية 360 درجة مع 11 هوائيًا مدمجًا. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن تقنية AI LinkBoost 2.0 خوارزمية تحديد أولوية الشبكة وتدعم التبديل الذكي بين الهوائيات المتعددة عند الإمساك بالهاتف أفقيًا. والنتيجة هي تحسين أداء الشبكة بنسبة 175% وتقليل تأخير الألعاب بنسبة 35%*.

تُعد تقنية الهوائي القادر على استقبال الترددات المُنخفضة أحد الميزات الرئيسية في AI LinkBoost 2.0، حيث تضمن إشارة مستقرة في المناطق ذات التغطية الضعيفة، مثل الجراچات، والمناطق الريفية، والأماكن النائية. وهناك كذلك تقنية تُسرع من الأداء وتُقلل من التأخير وانقطاع الاتصال عندما تقترب الأجهزة من حدود تغطية محطات الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحسين أداء الشبكة في الأماكن المزدحمة من خلال تقنية التحديد الجغرافي والاختيار الذكي للشبكة، مما يعزز جودة الاتصال.

تحسين أداء الألعاب من خلال التعاون مع مطوري الألعاب

تُعد الألعاب الشهيرة محور اهتمام كل الناس، ولذلك تعاونت OPPO مع PUBG Mobile لضمان تقديم تجربة ألعاب استثنائية مع سلسلة Reno13، مما يمكننا من تحقيق ضبط دقيق للأداء وفقًا لسيناريوهات اللعب المختلفة. على سبيل المثال، في لعبة PUBG Mobile الجماعية التي تتسم بالحماس الشديد، تعمل سلسلة Reno13 على تعزيز الأداء إلى أقصى حد لضمان رسومات سلسة واستجابة سريعة للتحكم، مما يمنح اللاعبين ميزة تنافسية.

أما في سيناريوهات اللعب اليومية، فهي تحافظ على معدلات إطارات مستقرة مع تقليل استهلاك الطاقة لضمان فترات لعب أطول وأكثر مُتعة.

تقنية الألعاب الحصرية الرائدة: OPPO Adaptive Frame Booster

تُعد تقنية إدراج الإطارات أو " insertion technology" من الميزات المفضلة لدى المستخدمين الذين يعشقون الألعاب، حيث تعزز الأداء البصري، ومع سلسلة Reno13، تقدم OPPO Adaptive Frame Booster، وهي تطور ثوري في الارتقاء بمعدل الإطارات.

على عكس الطرق التقليدية التي تعتمد على شرائح GPU خارجية لإدراج الإطارات، تعمل تقنية OPPO مباشرة على مستوى المعالج. من خلال الاستفادة من وحدة GPU في Dimensity 8350 لمعالجة البيانات، يتم إدراج الإطارات مباشرة في تيار إخراج GPU، مما يقلل من العبء على المعالج، ويحسن معدلات الإطارات بشكل كبير، ويمنح اللاعبين رسومات أكثر سلاسة وتجربة رائعة للاستمتاع بالألعاب.

بفضل تقنية OPPO Adaptive Frame Booster، يمكن لسلسلة هواتف Reno13 5G رفع معدل الإطارات في MLBB من 60FPS إلى 120FPS ثابت، مما يوفر رسومات أكثر سلاسة ووضوحًا مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 18% مقارنةً بتشغيل اللعبة بمعدل 120FPS الأصلي.

هذا التحسين الاستثنائي في ثبات معدل الإطارات يضمن تجربة لعب سريعة وسلسة، مما يجعلها مثالية حتى للاعبين المحترفين الذين يعتمدون على الاستجابة الفورية لتحقيق الفوز.

سلسلة Reno13 هي الشريك الأمثل في عالم الألعاب، فهي مزودة بمعالج قوي، وهاردوير مُطور خصيصًا للألعاب، وتحسينات متقدمة على مستوى النظام لضمان أداء سلس ومستقر في كل مرة يستمتع فيها المُستخدم بالألعاب. وبفضل تقنية OPPO Adaptive Frame Booster الحصرية، تحقق Reno13 تطور نوعي كبير في أداء الألعاب وكفاءتها.

العب بحرية وثقة مع سلسلة Reno13



الإعلان الرسمي عن كأس رمضان PUBG MOBILE

تقدم بطولة رمضان PUBG MOBILE فرصة رائعة للفرق للمنافسة على مجموع جوائز قدره 8,000 دولار، سيتم توزيعها على جميع الفرق التي تتأهل إلى النهائيات. وتنطلق البطولة مع فتح باب التسجيل من 21 فبراير إلى 2 مارس، وبعدها يأتي دور التصفيات المفتوحة من 7 إلى 9 مارس، وبعدها مرحلة المجموعات في 14 و15 مارس، ويأتي بعد ذلك التصفيات النهائية في 20 و21 مارس.

وينضم صُنّاع المحتوى والشخصيات المؤثرة في PUBG MOBILE من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمساهمة في تعزيز تجربة المشاركين والمشاهدين على حدٍ سواء. وتُعتبر هذه فرصة رائعة للاعبين لاستعراض مهاراتهم وللمتابعين للاستمتاع بحدث لا يُنسى!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.