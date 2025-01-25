السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مواصفات هواتف أوبو OPPO Reno 13 قبل إطلاقها رسميا

هاتف أوبو، فيتو
هاتف أوبو، فيتو

 تستعد  أوبو OPPO، لإطلاق  سلسلة هواتف  OPPO Reno13  المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تشمل هواتف أوبو Reno13 Pro 5G وReno13 5G وReno13 F 5G/Reno13 F وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هواتف أوبو. 

مواصفات هواتف أوبو 

تتسم هواتف أوبو Reno13، بتصميم يلبي الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين حيث يأتى هاتف OPPO Reno 13 بخامات خارجية من الزجاج مع إطار بلاستيك مع مقاومة للماء والغبار بشهادة IP69 مع دعم تركيب شريحتين إتصال 5G. 

كما يأتي هاتف أوبو بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.59 بوصة بدقة 1256×2760 بيكسل جودتها FHD+  وسطوع يصل الى 1200 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز مع معالج ميدياتك Dimensity 8350 ثماني النواة بدقة تصنيع  4 نانو ميتر، أما المعالج الرسومي فهو Mali G615. 

وتأتي واجهة هاتف أوبو ColorOS 15 مبنية على Android 15  كما تُعد هواتف السلسلة  من أوائل أجهزة أندرويد التي تسد فجوة التوافق بين الأنظمة المختلفة، مما يتيح للمستخدمين مشاركة الصور بسلاسة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي بألوان الهاتف الأسود، البنفسجي والأزرق. 

يأتى هاتف أوبو Reno 13 بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل  وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بها مثبت بصري، مع عدسة 8 ميجا بيكسل. 

تصوير تحت الماء 

مواصفات هاتف أوبو OPPO Reno12 5G

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي لهواتف أندرويد (إنفوجراف)

كما أن الكاميرات مزودة بفلاش LED وتأتى سلسلة Reno13 بخصائص جديدة لتصوير الهواتف الذكية حيث تتيح تصوير الصور والفيديو تحت الماء بسهولة دون الحاجة إلى أي ملحقات إضافية أكدت رغدة عامر، مديرة العلاقات العامة في OPPO مصر، أن  مصر، أحد الأسواق الرئيسية لأوبو وتجمع هذه السلسلة بين خصائص الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتزام OPPO بجعل التكنولوجيا المتطورة في متناول الجميع كما يأتى الهاتف بمساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام او 16 جيجا رام أو 512 جيجا أو 1 تيرا مع 16 جيجا رام. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اوبو oppo OPPO Reno13 مواصفات هواتف أوبو Reno13 Pro 5G

مواد متعلقة

سعر هاتف سامسونج جالاكسي S25 Ultra

مواصفات هواتف سامسونج جالاكسي S25 بعد إطلاقها رسميا

مواصفات وسعر هاتف ريلمي Realme GT7 pro

مواصفات هاتف ريلمي realme P1 Pro

ads

الأكثر قراءة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أشرف بن شرقي

من هي أربيل يهود محور الخلاف بين إسرائيل وحماس؟

ماذا يجب على المؤمن فعله في ليلة الإسراء والمعراج؟، الإفتاء توضح

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع انخفاض أسعار البط اليوم السبت

الداخلية: إتاحة الفحص الفنى والمرور من خلال 26 مركبة متنقلة و17 وحدة في المولات

الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت

موعد نتيجة شهادة الإعدادية 2025 في محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

زيادة تصل لـ 5 جنيهات، ارتفاع أسعار بن أبو عوف في الأسواق

منوعات

المزيد

طائرة ركاب روسية تنحرف عن المدرج قبل إقلاعها بشرق موسكو

أكاديمي روسي: عدم تجمد بحيرة بايكال في سيبيريا يؤثر على النظام البيئي بأكمله

توقعات الأبراج اليوم السبت 25 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

لم تفعله أي سيدة أولى من قبل، مخطط سري لميلانيا ترامب بمساعدة بيزوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

المزيد
ads

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوبة لشغل وظائف معلم مساعد بمادة الرياضيات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا يجب على المؤمن فعله في ليلة الإسراء والمعراج؟، الإفتاء توضح

هل يجوز للزوجة مراقبة زوجها ؟.. أمين الفتوى يُجيب

خلط الحق بالباطل، تفسير الشعراوي للآية 71 من سورة آل عمران (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية