مواصفات هاتف أوبو OPPO Reno12 5G

أطلقت شركة أوبو OPPO هاتف Reno12 5G المستخدم للذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن سلسلة OPPO Reno وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف أوبو الجديد.

مواصفات هاتف أوبو

يأتى هاتف أوبو فى إطار مصنوع من سبيكة عالية القوة للحماية من السقوط والضغط والمياه ومدعوم بمنصة MediaTek Dimensity 7300-Energy وتقنية الشحن فائق السرعة OPPO 80W SUPERVOOCTM.

يأتى الهاتف بخاصية AI Eraser 2.0 المطورة، يمكن للمستخدمين إزالة أي أشخاص أو أشياء غير مرغوب فيها من الصور بضغطة بسيطة كما يُعزز الهاتف الصور الجماعية من خلال خاصية AI Clear Face، التي تستعيد التفاصيل لكل شخص في الصورة، وخاصية AI Best Face، التي يُمكن أن تفتح العيون المغلقة أثناء التصوير ولدعم التعبير والإبداعات لدى المستخدمين، تتيح خاصية AI Studio تحويل صورهم إلى صور رمزية رقمية " avatars" أو أنماط فنية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Reno12 على AI Toolbox، المبني على نموذج Google Gemini، الذي يقترح أدوات الذكاء الاصطناعي على نحو مميز بناءً على محتوى الشاشة.

كما تتوفر أداة AI Recording Summary التي تستخرج وتنظم المعلومات الرئيسية من التسجيلات الصوتية لتحسين عملية تدوين الملاحظات بسهولة ودقة.

تم تصميم اللوحة الخلفية الزجاجية لهذا الطراز باستخدام تقنية OPPO’s Fluid Ripple Texture، ويأتي OPPO Reno12 5G بشاشة AMOLED مُنحنية ثلاثية الأبعاد مقاس 6.7 بوصة و120 هرتز، قادرة على عرض ما يصل إلى 1.07 مليار لون، مع توفير حماية للعين من الضوء الأزرق على مستوى الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، مع تقنية Splash Touch لضمان عمل الشاشة على نحو صحيح حتى عندما تكون الشاشة أو يد المستخدم مبللة.

يأتى هاتف أوبو OPPO Reno12 5G بمستشعر Sony LYT-600، الذي يوفر تركيزًا أوتوماتيكيًا متعدد الاتجاهات على مستوى البيكسل الكامل ونظام تثبيت الصورة البصري (OIS)، مما يضمن تركيزًا أسرع وأكثر استقرارًا للحصول على لقطات أوضح.

ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مع تركيز تلقائي وتتيح تقنية Flash Snapshot المحسّنة ضبط تعرض الكاميرا للضوء بشكل أسرع، مما يلتقط تأثيرات إضاءة أكثر واقعية وألوان بشرة طبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تصوير الفيديو بدقة 4K Ultra HD، مما يُوفر جودة فيديو مذهلة بدقة أعلى بأربع مرات من دقة 1080 بكسل.



يأتى الهاتف كأول هاتف ذكي بمنصة MediaTek Dimensity 7300-Energy المخصصة، تتضمن هذه المنصة معالج ثمانى النواة، مُقسمة بالتساوي بين A78 للأداء وA55 للكفاءة، مدعومة بأحدث محرك ColorOS Trinity.

ويعمل محرك CPU-Vita على تخصيص موارد SoC بذكاء شديد طبقًا لسيناريوهات المستخدم، مما يقلل من استهلاك الطاقة مع الحفاظ على استقرار النظام.

ويقوم محرك RAM-Vita بتحسين استخدام الذاكرة العشوائية لسرعة تشغيل التطبيقات، ويمكنه إبقاء التطبيقات الخلفية قيد التشغيل لمدة تصل إلى 72 ساعة.

زيادة مساحة التخزين

و تتيح خاصية RAM Expansion من OPPO تحويل ما يصل إلى 12 جيجابايت من سعة الهاتف على التخزين إلى RAM أو ذاكرة القراءة فقط على نحو مؤقت لتحسين أداء الهاتف وأخيرًا، يقوم محرك ROM-Vita بضغط التطبيقات التي نادرًا ما تُستخدم بشكل بدون فقدان أي بيانات أو معلومات، ويتعامل مع الملفات المكررة، مما يزيد من مساحة التخزين ويحسن سرعات القراءة/الكتابة في الذاكرة.



يأتى الهاتف ببطارية بسعة 5,000 مللي أمبير مما يوفر عمر بطارية طويل ه مع تقنية الشحن فائق السرعة 80W SUPERVOOCTM، ويُمكن شحن هذه البطارية من 1% إلى 32% في غضون عشر دقائق فقط، مع حاجة إلى حوالي 47 دقيقة للوصول إلى شحن كامل بنسبة 100%و أكدت رغدة عامر، مديرة العلاقات العامة OPPO مصر ان الهاتف Reno12 5G مُصنَّع محليًا كما يأتي الهاتف بأحدث جيل من تكنولوجيا AI LinkBoost الخاصة بـ OPPO.