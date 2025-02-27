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جامعة كفر الشيخ تنظم البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز  بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان (مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ)، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وعقد البرنامج بكليات الجامعة (الصيدلة ـ والعلاج الطبيعي) بحضور الدكتور محمود محمد عويضة عميد كلية العلاج الطبيعي، ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي الصحي عن المرض وطرق انتقاله والوقاية منه وتصحيح المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عن مرض الإيدز.        

 

  • توعية طلاب الجامعة بسبل الوقاية من الإيدز

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الهدف من تلك البرامج حرص الدولة المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية للصحة ومن أولوياتها القضاء على مرض الإيدز بحلول عام (٢٠٣٠م)، وتزويد الطلاب بعدد من المعلومات عن فيروس الإيدز، وأهمية التوعية والوقاية كأهم سلاح لمكافحة الأمراض المزمنة.                  

ومن جانبه، فقد أكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تكثيف الجهود المجتمعية للتوعية حول طرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية، كما تسعى الجامعة في تنفيذ البرامج والمبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض والتي تسهم في تحسين الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض.

وحاضر البرنامج الدكتور محمد نجيب، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والدكتورة رحاب سامي، مدير إدارة التثقيف الصحي، والدكتورة سحر الحداد، عضو البرنامج وصيدلي علاج الايدز بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

 

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 وتناول البرنامج عدد من المحاور والموضوعات الهامة: مفهوم الإيدز، وأسبابه، وسبل مواجهة التحديات والتغلب على المعوقات للقضاء على المرض، ومخاطر الإدمان ( بالحقن) كوسيلة لنقل المرض.

كما ناقشت جهود الدولة المصرية في مكافحة الإيدز، والمبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض والتي تسهم في تحسين الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض.

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الإيدز الصحة الجامعة طلاب كفر الشيخ
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