هل يفوز منتخب السعودية بكأس آسيا للشباب؟ قائد الأخضر يجيب

أكد صالح برناوي قائد المنتخب السعودي تحت 20 عامًا في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق لقب بطولة كأس آسيا.

وتأهل منتخب السعودية إلى نهائي البطولة المقامة في الصين بعد التغلب على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح في نصف النهائي.

وقال برناوي: "أعد الجماهير بتحقيق اللقب والعودة للرياض بالكأس، نحتاج لدعم الجماهير ودعواتهم لتحقيق الهدف، والصعود لمنصة التتويج متوجون بالبطولة".

وأضاف أن المنتخب السعودي واجه بعض الصعوبات في البطولة أبرزها افتقاد جهود بعض اللاعبين ضد كوريا الجنوبية، علاوة على قوة المنتخب الكوري، وصعوبة المواجهة التي لُعبت على جزئيات صغيرة.

وعن وصول الأخضر للنهائي الخامس في تاريخه، والمواجهة ضد أستراليا، أكد برناوي على صعوبة المنافس، الذي أقصى اليابان من نصف النهائي.

وختم قائد المنتخب السعودي تحت 20 عامًا قائلا: "أتمنى من الجماهير أن تدعمنا وتدعوا لنا في تلك المواجهة من أجل العودة بالكأس".

موعد مباراة السعودية واستراليا

ويستعد المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لمواجهة أستراليا، بعد غد السبت في نهائي بطولة كأس آسيا.

ونجح منتخب السعودية في تحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح (3-2)، بعد تألق حارس المنتخب السعودي.

وانتهت مجريات اللقاء والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي دون أهداف، في مباراة شهدت سيطرة نسبية من جانب منتخب كوريا الجنوبية.

ويواجه منتخب السعودية في مباراة نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 عام، منتخب أستراليا، الذي تمكن من الفوز في مباراة نصف النهائي ضد منتخب اليابان بهدفين دون رد.

موعد مباراة السعودية ضد أستراليا

وتقام المباراة التي تجمع بين السعودية ضد أستراليا، في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 20 عام، على ملعب «مركز باوان الرياضي» بالصين، يوم السبت الموافق 1 مارس القادم.

وتنطلق المباراة التي تجمع بين السعودية ضد أستراليا، في نهائي كأس آسيا تحت 20 عام، الساعة 30: 2 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 30: 1 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد أستراليا

ويمكن للمتابعين مشاهدة المباراة التي تجمع بين السعودية ضد أستراليا في نهائي كأس آسيا تحت 20 عام، بشكل حصري على قنوات "بي إن سبورتس".

وسبق للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا أن ضمن التأهل لنهائيات كأس العالم وذلك بتأهله للدور نصف النهائي.

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